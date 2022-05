ALEJI za drugi rojstni dan voščili Alice Francis, Perpetuum Jazzile, Alenka Godec, Challe Salle, Sebastian, Pižama in Dunking Devilsi

Alice Francis, Perpetuum Jazzile, Dunking Devilsi, Kingstoni, Boštjan Gorenc – Pižama, Romana Krajnčan, Žigan Krajnčan, Adrijana Kamnik, Alenka Godec, Challe Salle, Martina Majerle, Nastja Gabor, Sebastian in Žan Serčič so popestrili tridnevno dogajanje praznovanja rojstnega dne najboljšega nakupovalnega središča na svetu, ALEJE.

Na praznovanju so se zabavali tudi številni znani obrazi, med drugim Milan Gačanovič-Gačo, Lado Leskovar, Uroš Smolej, Marina Martensson, Štras iz skupine MRFY, Iryna Osypenko in Jana Koteska. V treh dneh pestrega dogajanja najboljšega novega nakupovalnega središča na svetu se je zvrstilo vse, od mode, plesa, glasbe do aktivacij, program praznovanja pa je bil za vse generacije popolnoma brezplačen.

Foto: Žiga Intihar

Praznovanje so uvodoma pričeli z veliko zabavo na ALEJI SKY, nepozabnim večerom modnih, glasbenih in plesnih presežkov ter presenečenj. Bilo je edinstveno popotovanje med barvitimi modnimi kreacijami ob spremljavi odličnih domačih in tujih nastopajočih. »V ALEJI smo imeli nepozabno in predvsem drugačno doživetje skozi celoten vikend. Najbolj pa je seveda izstopal modno-glasbeno-plesni spektakel, kot ga pri nas še ni bilo, pri katerem se je na odru zvrstilo več kot 50 nastopajočih,« je izpostavil njen direktor Toni Pugelj.

Foto: Žiga Intihar

V petek so v zanimivi interaktivni nagradni pantomimi osrečili številne mimoidoče, ki so prejeli bogate nagrade ALEJINIH partnerjev. Sobotni koncert je postregel s koncerti najbolj znanih slovenskih glasbenikov, kot so Adrijana Kamnik, Alenka Godec, Challe Salle, Martina Majerle, Nastja Gabor, Sebastian in Žan Serčič.

Foto: Žiga Intihar

Tridnevno praznovanje je s koncertom zaključila Alice Francis, temu pa je sledilo žrebanje glavne nagrade. Srečna nagrajenka Tina je prejela enoletni brezplačni najem popolnoma električnega avtomobila ID.3.