V tokratni oddaji nastop tekmovalke šova The Biggest Loser Slovenija

Nova zvezda Slovenije

Nekdanjo tekmovalko šova The Biggest Loser Slovenija Mojco Fajs glasba spremlja že od mladih nog, svoj pevski talent pa je pokazala tudi v šovu. Zdaj se je odločila narediti korak naprej v svoji glasbeni karieri in se s pesmijo predstavila tudi v oddaji Nova zvezda Slovenije.

Gledalci prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija so lahko opazili, da Mojca zelo rada poje. S pesmijo je skrbela za dobro vzdušje v hiši, v eni izmed oddaj pa je celo zapela ob glasbeni spremljavi Giannija Rijavca.

Mojca se drži načela, da če si nečesa res želiš, potem to lahko tudi uresničiš. V boju s kilogrami ji je uspelo, zato je prepričana, da ji lahko uspe tudi kot pevki.

Na avdiciji so Mojco spremljali prijatelji in nekateri sotekmovalci iz šova The Biggest Loser Slovenija, ki verjamejo, da se bo Mojca tudi to pot odlično odrezala in da lahko postane Nova zvezda Slovenije.

Kako bodo njen nastop ocenili žiranti? Ta večer bo morala prepričati Nuško Drašček, Tomaža Miheliča in Gorana Lisico - Foxa, ki bodo tudi sami doživeli presenečenje, ki ga pripravlja eden od tekmovalcev. Gre za znan medijski obraz, ki bo radijski mikrofon zamenjal za pevskega. Kdo bo to?

Vse boste izvedeli v nocojšnji zadnji avdicijski oddaji ob 21. uri na Planet TV, ki bo na zvezdni oder izstrelila še zadnje kandidate.