To je obutev, ki jo nosijo komentatorke oddaje Zvezda Magazin

Zvezda Magazin

To sezono se nadaljuje vrnitev širokih pet in vezalk. Poleg tega, so modni tudi paski okoli gležnjev, ki so postali gotovo neizostaven del sadal. Modeli s paskom okoli gležnja izgledajo istočasno nedolžno in ženstveno ter predstavljajo popoln spoj za vsakodneve kombinacije, a tudi za večernje druženje.