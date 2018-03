Oriana bo rockerska komentatorka #video

Zakaj bo rock glasba tista, ki jo bo najbolj pritegnila, nad čim surovim je najbolj navdušena in kakšno mesto ima festival San Remo v oddaji Zvezda magazin, je razkrila televizijka Oriana Girotto.

"Veselim se, da se vračam na televizijo, vendar ne toliko zaradi medija samega kot zaradi novega izziva," pravi nekdanja televizijka Oriana Girotto, ki se na male zaslone vrača v vlogi komentatorke v oddaji Zvezda magazin. Njeno edino vodilo bo, da bo vse povedala tako, kot misli, in to brez olepševanja.

Pozorna bo predvsem na to, s kakšnim občutkom tekmovalci pojejo. "Pomembna so čustva. Teh je veliko opaziti predvsem na festivalih, kot je San Remo. Nastope kandidatov bom namreč primerjala prav s tem festivalom, saj me z njim povezujejo tudi moje italijanske korenine," pravi Oriana.

Brez dlake na jeziku je tudi, ko omenimo slovensko glasbeno sceno. "Slovenske glasbe je še vedno premalo," ocenjuje italijanska Slovenka in dodaja, da se sicer najbolj navdušuje nad surovimi glasbenimi instrumenti, kot so bobni in kitare. "Zagotovo bom najbolj rockerski del komentatorske ekipe," je dodala Oriana.

Že to soboto, 17. marca, na Planet TV prihaja težko pričakovan tekmovalni pevski šov Nova zvezda Slovenije. Ta dan pa bo ob 22.30 prvič na sporedu tudi komentatorska oddaja Zvezda magazin, v kateri bodo voditeljica Jasna Kuljaj, pevka Katja Ajster - Kataya in televizijska voditeljica Oriana Girotto komentirale nastope bodočih zvezd.