Poglejte si nastope, ki so navdušili na tretji avdiciji Nove zvezde Slovenije #video

"Če bi delali raziskavo, bi po mojem mnenju ugotovili, da je med Slovenci največ kopalniških pevcev, saj najrajši pojemo pod prho, v manjšini pa so kuharski in avtomobilski pevci," je v tretji avdicijski oddaji Nova zvezda Slovenije razkril vedno zabavni voditelj Klemen Bunderla. In zakaj ljudje tako radi pojemo ravno pod prho? "Morda zato, ker tako odmeva," še razmišlja Klemen in malo v šali doda, da njegovim sosedom ni ravno prijetno ob njegovem prepevanju Martinovega lulčka.

Da niso samo kopalniški pevci, pač pa potencialne bodoče nove zvezde, pa so pokazali kandidati, ki so s svojim avdicijskim nastopom prepričali Uroša Smoleja, Natalijo Verboten in Tomaža Miheliča ter se uvrstili v naslednji krog. Med njimi sta tokrat tudi samozavestna 14-letnica in optimistična 57-letna gospa, dobili smo tudi prvi duet.

Kristjan Škofljanec in Denis Jamboršič, 23 let

Zlata Martinc, 57 let

Eva Omahen, 16 let

Taja Šviligoj, 17 let

Tinkara Nared, 20 let

Lara Žgajnar, 14 let

