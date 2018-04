Klemen Bunderla zapel v družbi slovenske legende #video

Nova zvezda Slovenije

Klemna Bunderle smo vajeni v vlogi radijca in televizijskega voditelja oddaje Nova zvezda Slovenije, tokrat pa je na prireditvi Žarometi na oder stopil v drugačni vlogi - kot pevec. Tako je podoživel vse to, kar na največjem odru zvezd doživljajo naši tekmovalci in zapel v družbi legende Elde Viler.