Kako so pred finalom razpoložene finalistke Nove zvezde Slovenije? #video

Še nekaj dni nas loči do velikega finala oddaje Nova zvezda Slovenije. Finalistke Tajo Šviligoj, Tino Drnovšček, Elizabeto Lebar, Tatjano Mihelj, Viviano Kukar in Arijano Lucas smo prosili, da nam zapojejo kratek refren skladbe, ki najbolj opiše njihovo razpoloženje pred finalom. Katere skladbe so si izbrale in kako so jih zapele si poglejte v prispevku.