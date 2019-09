Nipke razvnel občinstvo kar v dnevni sobi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob praznovanju 7-letnice Mömaxa v Sloveniji je vroč slovenski raper pripravil koncert v dnevni sobi in na njem predstavil svojo novo skladbo To mi deli.

Slovenski raper Nipke je nastopal že marsikje, a tokrat je presenetil s koncertom kar v dnevni sobi. Dogodek je organiziral s pomočjo trgovca s pohištvom Mömax, ki je tako zaokrožil praznovanje ob sedemletnici svoje prisotnosti v Sloveniji. Akustični raperjev koncert je potekal v Mömaxovi poslovalnici na ljubljanskem Rudniku in je bil zaprt za široko javnost. Ekskluzivno vstopnico si je nekaj srečnih glasbenikovih oboževalcev pridobilo prek nagradne igre na Mömaxovi spletni strani.

Koncert iz dnevne sobe

Po več mesecih načrtovanja je ekipa Mömaxa svoj oddelek dnevnih sob po navodilih Nipketa in njegove produkcijske ekipe scensko in akustično močno prilagodila. Trgovina s pohištvom se je tako prelevila v udobno koncertno prizorišče, ustrezajoče akustičnim in stilskim zahtevam priljubljenega raperja.

"Pogosto ustrežemo nenavadnim željam svojih kupcev, še posebej pri postavitvah po meri izdelanega pohištva. A tokrat je bila stvar malce drugačna, saj smo morali prilagoditi oddelek dnevnih sob v svoji poslovalnici. Moram priznati, da je ekipa tudi tokrat stvar izpeljala z odliko, Nipke pa seveda vedno raztura," je izjavil Gregor Habjanič, vodja marketinga v podjetju Mömax.

Na koncertu je Nipke postregel s svojimi uspešnicami v akustični izvedbi, premierno pa je predstavil tudi svojo novo pesem z naslovom To mi deli, ki je navdušila občinstvo.

"Dober koncert ni nujno omejen na veliko halo, ampak lahko poteka v čisto drugačnem vzdušju. Zato mi je bil izziv nastopiti v dnevni sobi, kjer moraš nagovoriti svoje občinstvo malo drugače, bolj osebno. Mislim, da mi je uspelo, ta koncert pa je bil prava podlaga za predstavitev novega komada. Ta govori o tem, da je vedno treba premikati meje in biti najboljša verzija sebe," je povedal priljubljeni Nipke.

Dnevna soba je središče vsakega doma. Tokrat je zaživela kot prizorišče koncerta, ki je pustil unikaten pečat na slovenski sceni, razživel občinstvo in na svoj način obeležil jubilej priljubljenega trgovca s pohištvom.

