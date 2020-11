Že pred 15 leti je bila priča ukrepom, ki jih imamo danes #video

Nocoj se bo v kvizu s 15 vprašanji preizkusila tekmovalka Tatjana, ki je v oddaji razkrila, da tudi zelo rada potuje. Ena od najbolj zanimivih destinacij, ki jih je obiskala, je po njenih besedah Velikonočni otok. Gre za polinezijski otok, ki pripada Čilu, od katerega pa je oddaljen skoraj štiri tisoč kilometrov. Gre za enega od najbolj izoliranih otokov na svetu, ki je znan tudi po monumentalnih kipih, imenovanih moai.

Foto: Peter Kastelic

Potem ko je tekmovalka voditelju Godlerju opisala otok, se je spomnila še na eno zanimivost. "Takrat sem prvič doživela, da so nas že na letalu, ko smo pristali na otoku, razkuževali. To je bilo že pred 15 leti. Ker je otok tako oddaljen, so se verjetno bali, da bi kdo od potnikov kaj prinesel na otok," je razložila tekmovalka, medtem ko se je voditelj pošalil, da so bili verjetno tudi malce jasnovidni. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna je bila tekmovalka Tatjana v boju s 15 vprašanji, pa lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. Po priljubljenem kvizu pa nocoj ne zamudite družinske komedije Zobna vila (Tooth Fairy) z Dwaynom Johnsonom v glavni vlogi.

