Zabavna anekdota o tem, kako je prvič v življenju zapeljal v krožišče #video

V nocojšnji oddaji Milijonar bo svoje znanje in splošno razgledanost preizkusil Gašper iz Ljubljane, ki dela kot vzgojitelj v vrtcu. Že v uvodu je voditelju Juretu Godlerju povedal, da na kviz ni prišel zaradi denarne nagrade, ampak se je prišel predvsem zabavat in po nepozabno izkušnjo.

V oddaji pa je razkril tudi zabavno anekdoto o tem, kako so šli leta 1995 s prijatelji z avtomobilom odkrivat Portugalsko in v Franciji naleteli na krožišče, ki so ga videli prvič v življenju. Zaradi zmede in znakov, ki jih niso razumeli, so naredili kar nekaj krogov, preden so se lahko odpeljali v pravo smer. Več v zgornjem videu.

Oddaja Milijonar je na sporedu nocoj ob 20. uri, ob 21. uri pa ne zamudite nove ekstremne preizkušnje v oddaji Preživetje v divjini.

