Červek tekmovalki: Naredila si največjo napako! #video

Nocoj ob 21. uri bo na sporedu druga epizoda oddaje Preživetje v divjini v novi sezoni, v kateri se morajo kandidati rešiti na divji otok brez vode in z neznosno vročino, ki napak ne odpušča. Te pa so ponavadi posledica bližnjic, ki jih želijo "brodolomci" ubrati v želji, da bi uspešno prestali preizkušnjo.

Nocoj bomo v oddaji Preživetje v divjini spremljali tekmovalko Saro, ki zase pravi, da je umetniška duša s pustolovskim srcem in praktičnimi rokami. Na negostoljubnem otoku jo čaka več pasti in vsaka izmed njih je lahko usodna za njeno nadaljevanje preizkušnje. Njena najpomembnejša naloga pa bo, da pride do pitne vode, saj kritična dehidracija ob razmerah na tem otoku nastopi že po petih urah.

Sara je bila ob začetku preizkušnje prepričana, da se ji je nasmehnila sreča, ko je našla plastenko vode, ampak je nato sledil šok, ko ji je inštruktor Brane T. Červek povedal, da je pravzaprav naredila največjo napako. Več v zgornjem videu.

Kaj je Sara naredila narobe in kakšne bodo posledice, izveste v oddaji Preživetje v divjini, ki je na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

