Oddajo Milijonar poleg zanimivih vprašanj in napetih trenutkov pogosto popestrijo zanimive prigode in nenavadne anekdote, ki jih voditelju Juretu Godlerju razkrijejo tekmovalci.

Za to bo poskrbel tudi tekmovalec, ki je po izobrazbi diplomirani zgodovinar in umetnostni zgodovinar in bo na vroči stol sedel nocoj. V oddaji je povedal, kako se je jutranje varstvo v osnovni šoli končalo precej krvavo. S sošolcem sta se namreč preizkušala v skoku v daljino. Žiga je začetne skoke z mesta želel nekoliko popestriti, zato je svojemu skoku dodal dolg zalet. Pri tem je svoje sposobnosti malce podcenjeval in skočil dlje, kot je pričakoval. Z glavo je priletel v rebrasti radiator in končalo se je s prebito glavo in nekaj šivi.

Voditelj Jure Godler je tekmovalčevi zgodbi na koncu le hudomušno dodal: "Potem ste si rekli, krvav sem, sem pa postavil tudi nov rekord." Več v zgornjem videu.

Skakanje v daljino se za tekmovalca ni končalo najbolje, več sreče pa bi utegnil imeti pri plezanju po denarni lestvici v kvizu Milijonar. Kako uspešen je bil, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

