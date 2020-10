Tekmovalec kar med oddajo poskrbel za nenavadno točko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S petnajstimi vprašanji v kvizu se bo tokrat spopadel tudi tekmovalec Žiga iz Ljubljane, ki ima prav poseben talent - jodlanje. Povedal je, da se je vse začelo s tem, da je bil njegov oče glasbenik. Igral je harmoniko, zato je tudi Žiga v otroških letih poslušal narodnozabavno glasbo, posebej ansambel, v katerem je pevka med skladbami tudi jodlala. Kasneje je še sam poskusil in se te veščine tudi naučil.

Na pobudo Jureta Godlerja je svoje jodlarske spretnosti na kratko tudi demonstriral, voditelj pa se je nato pošalil: "Bravo, sto tisoč evrov je vaših!" Več v zgornjem videu.

Kako blizu 100 tisoč evrom po "denarni lestvici" bo tekmovalcu v resnici uspelo priplezati, izveste v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri na Planetu. Ob 21. uri pa ne zamudite odlične komedije Sedem psihopatov in shih tzu s Colinom Farrellom, Woodyjem Harrelsonom in Christopherjem Walkenom, ki ima na spletni strani IMDb oceno 7,2.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.