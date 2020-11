Pri svojem nenavadnem vzdevku je imel tekmovalec tudi nekaj sreče #video

Tekmovalec Izidor je v oddaji razkril, da se ga je prijel vzdevek Toledo, zato je voditelja Jureta Godlerja, ki se mu je vzdevek zdel zelo nenavaden, zanimalo, kako je do tega prišlo. Tekmovalec je razložil, da je bil kot otrok izjemno ponosen, ko je njegov oče kupil nov avtomobil in je to novico z veseljem delil z znanci. Ko so ga vprašali, kakšen avto je oče kupil, pa jim je odgovoril, da Seat Toledo. Takrat je Toledo postal njegov vzdevek.

Voditelj Jure Godler je hitro izkoristil priložnost, da se je nekoliko pošalil in ugotovil, da je imel tekmovalec pri tem tudi nekaj sreče. "Še sreča, da oče ni kupil spačka," je dejal in komaj zadrževal smeh. Več v zgornjem videu.

