Je to najbolj brezskrben tekmovalec doslej? #video

Tekmovalca, ki sicer dela kot turistični vodič, je v prejšnji oddaji namreč prekinila sirena tik za tem, ko je pravilno odgovoril na deset vprašanj in si s tem zagotovil najmanj 2500 evrov. V tokratni oddaji tako ne more ničesar izgubiti, lahko pa svoj dobitek še poviša. "Na obrazu imam nasmešek, saj se vidi," je opisal svoje počutje ob vrnitvi na vroči stol in se povsem strinjal z voditeljevo ugotovitvijo, da domov ne more iti razočaran. Edina slaba novica zanj je, da nima na voljo nobenega zasilnega izhoda.

Sicer pa je tekmovalec v prejšnji oddaji že navdušil s svojim znanjem in s tem, da je znal zaupati svojim instinktom ter ni preveč okleval, ko je bilo treba tudi nekoliko tvegati. Priznal je, da je bila ob tem tudi sreča na njegovi strani. V Milijonarju se mu je doslej to več kot obrestovalo. Se mu bo tudi nocoj? Več v zgornjem videu.

Kako uspešen bo Ljubljančan v nadaljevanju kviza, lahko preverite že nocoj ob 19.45 na Planetu.

