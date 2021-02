Godler razkril svoje neracionalne strahove #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi nocoj bo voditelj Jure Godler poskušal najti tekmovalca, ki bo v kvizu Milijonar kos vsem petnajstim vprašanjem in bo osvojil glavno nagrado 100 tisoč evrov. Srečo bo tokrat poskusil tudi Gašper iz Ljubljane, ki je razkril, da so njegova največja strast potovanja. Med najbolj zanimiva potovanja je uvrstil obisk držav v Afriki.

"Tam največ vidiš. Mogoče ni ravno najlepše, ampak je največje doživetje," je povedal Ljubljančan in dodal, da je obiskal tudi največji rezervat divjih živali, narodni park Kruger v Južni Afriki, kjer so prenočevali v šotorih. Voditelja je ob tem zanimalo, če je imel tekmovalec pri tem tudi kakšno bližnje srečanje s katero od živali. Povedal je, da tega ni bilo, ker so imeli okoli šotorov napeljano električno ograjo, je pa priznal, da je divjina ponoči zelo oživela.

"Čestitam vam za pogum, jaz si česa takega ne bi upal. Če bi jaz šel v Afriko, bi šel z ladjo in vsake toliko časa bi šel z ladje malo dol pogledat, potem pa takoj nazaj. Da ne bi kaj mrgolelo po meni. Imam kar neracionalne strahove," je ob tem povedal voditelj. Več v zgornjem videu.

