Ko kamera ujame stand-up komika kar na hodniku ... #video

Še preden je ekipa oddaje Leta štejejo pričela s snemanjem, se je na hodniku studia odvijal pravi stand-up. Glavna akterja sta bila seveda nepogrešljiva Ranko Babić in Klemen Bučan. Kamen spotike je bila Klemnova srajca, za katero je Ranko takoj dobil idejo za šalo, a Klemen mu ni ostal dolžan, saj ga je izzval, da naj bo tako pogumen tudi v oddaji. Ugibanje pred snemanjem je šlo namreč bolje kar voditelju kviza Klemnu Bučanu. Kaj je ujela naša kamera, si oglejte spodaj.

"Kakšno srajco so mu dali, kot da prodaja sladoled," je v smehu nadaljeval Ranko. Klemen mu je poskušal razložiti, da gre za hip hop stil.

In to je bil odličen znak, kakšna bo oddaja. Sproščena, polna smeha in komičnih vložkov. Ali bo Ranku in Anamariji uspelo priigrati tudi kakšen lep znesek in kako dobra sta v ugibanju let, pa preverite nocoj.

Ne zamudite prvega dela kviza Leta štejejo, ki bo nocoj ob 19.45 na Planetu.

