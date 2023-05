Tega priljubljenemu igralcu verjetno ne bi pripisali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Uroš, prej si rekel, da nimaš nobene nadnaravne sposobnosti, ampak vseeno berem, da si zelo tehničen tip," je pogovor začel voditelj Klemen Bučan in nadaljeval: "Menda znaš veliko stvari sam narediti. Mizo za na vrt, kompostnik ... Mislim, marsikaj. Kaj vse si še sestavil?"

Priljubljeni igralec je potrdil, da se zelo rad sam loti nekaterih domačih opravil, ki mu jih morda ne bi ravno pripisali. "Ne vem, kakšne ploščice položim, vrt obdelujem, malto zmešam ... Takšne stvari, priročne. Zamenjam kakšno vtičnico, montiram luč ..." je razkril. Dodal je še, da ne zagotavlja, da so vsa ta opravila stoodstotno profesionalno opravljena, in se pošalil, da se ga zato ne da najeti. To raje počne v zavetju svojega doma. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako uspešen bo Uroš Smolej pri ugibanju gesel v oddaji Kolo sreče, pa lahko preverite že nocoj na Planetu.

