Zakaj se rak ponovi?

Umrljivost bolnikov z rakom kljub uspehom medicne in farmacije narašča. Pri zgodaj odkritem raku je zdravljenje lahko uspešno … Pa vendar – zelo pogosto pride do ponovitve bolezni. Patologija raka ima različne stopnje dovzetnosti za ponovitev ali relaps. Medicina in farmacija lahko naredita največ v času zdravljenja, imata torej vrhunske možnosti, da zazdravita bolezen (oz. jo, z drugimi besedami, spravita v stanje remisije), od tod naprej pa je zdravje stvar bolnika. Pri tem mora upoštevati dva faktorja, vzroke, ki so pripeljali do bolezni, in načine, kako te izločiti iz življenja.

Onkolog dr. Korepanov po klasičnem zdravljenju priporoča uživanje adaptogenov, s katerimi najprej razstrupimo organizem in nato okrepimo imunski sistem. V organizmu se po zaključenem zdravljenju (kemoterapiji, radioterapiji) nabere cel kup kemije, ostane pa tudi del razpadlih, mrtvih rakavih celic, ki lahko sprožijo ponovno obolevanje. Prva stvar, ki bi jo morali narediti bivši onkološki bolniki, je torej konkretno razstrupljenje! Drugi ukrep pa je doživljenjska skrb za krepitev imunskega sistema.

PROTOKOL DR. KOREPANOVA PO ZAKLJUČENEM ONKOLOŠKEM ZDRAVLJENJU:

1 leto čaga s kordicepsom (ali čaga + rejši + navadni repinec – pri hormonsko odvisnih rakih) 2 meseca po zaključeni kemo-/radioterapiji 3 mesece agarikus 2 leti čaga (1 žlica dnevno); nato doživljenjsko ena mala žlička dnevno 2-krat letno protiparazitski program (lisičke, skorja trepetlike in nageljnove žbice) jeseni in pomladi (vsako leto) čaga z rožnim korenom/čaga z elevterokokom

