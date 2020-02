Z lepšimi moškimi ženske doživljajo več orgazmov

V zadnjih desetih letih se je število samskih Slovenk in Slovencev povečalo na 40 odstotkov in skoraj doseglo stopnjo poparčkanih. Večina samskih si namreč želi kakovosten partnerski odnos, ki pa ga je težko dobiti in obdržati, saj so tudi kriteriji zanj (po večini) zelo visoki.

V čem se "srečno samski" razlikujejo od "nesrečno samskih"? Kaj srečno samski vedo več od nesrečnih?

Nesrečno samski so ljudje, ki nimajo sebe, nimajo lastne vrednosti. Za svojo srečo potrebujejo nekoga, na kogar se bodo prisesali in pričakovali, da jih bo ta oseba osrečila. Seveda so kmalu razočarani, saj je tudi na drugi strani “pacient” s podobnimi pričakovanji. Za tem se skriva globoko ranjena oseba z nizko samopodobo in travmami. Nekateri vztrajajo v bolečih odnosih, nekateri menjavajo partnerje v upanju, da bodo našli pravega. Mnogi pred seboj postavijo zid in ostanejo sami, zagrenjeni in depresivni. Ne zavedajo se, da jih ravno ta zid, ki so si ga postavili, da jih nihče več ne bi prizadel, hkrati onemogoča, da bi se zmogli na novo povezati, ljubiti in biti ljubljeni. Nezavedno sabotirajo sami sebe. Ključ je v tem, da znajo biti “srečno samski” srečni sami s seboj in uživati življenje. Znajo prisluhniti svojim potrebam in željam ter jih živeti. Zavedajo se, da njihova vrednost ni odvisna od tega, ali so samski ali v odnosu. Njihova vrednost je v njih samih. Takšna oseba lahko, ko vstopi v partnerski odnos, zares tudi zdravo daje, saj razume, kako pomembno je biti svoj in hkrati povezan.

Kaj pa monogamija? Je v človekovi naravi, da ima samo enega partnerja za celo življenje?

Edvard Kadič pojasnjuje: “Poroke in drugi koncepti so umetno ustvarjene tvorbe. Evolucijsko gledano so moški narejeni, da trosijo seme.” Urban Urbanc je glede tega bolj zadržan, pravi pa: “Veliko je stvar lastne odločitve. Zvestoba ni stvar ljubezni, ampak odločitve. Moški varajo popolnoma iz drugih razlogov kot ženske. One si izbirajo lepše (s simetrično lepšimi moškimi ženske dokazano doživljajo več orgazmov), bolj izobražene in bogatejše, medtem ko si moški za ljubice izbirajo ženske z drugačno energijo.”

