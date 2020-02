Tedenski napovednik

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu vsak dan, od ponedeljka do petka, ob 9.30, ponovitev pa lahko ujamete ob 19. uri na Planet PLUS. Preverite aktualne teme, ki se jim bomo posvetili ta teden.

Ponedeljek, 17. 2. 2020

Slasten čičerikin namaz

Sara Rutar nam bo v tokratnih ponedeljkovih kuharskih minutah pokazala, kako narediti slasten čičerikin namaz oz. humus. Za pripravo tega kremastega orientalskega namaza boste potrebovali le peščico sestavin in dober mešalnik. Poigrali se bomo tudi z ostanki − čičerikino vodo oz. aquafabe lahko namreč enkratno uporabite kot nadomestek pri peki jajc, za izdelavo veganskih sladkornih penic ali španskih vetrcev.

Rešitve pri revmi

V Sloveniji ima različne oblike revmatičnih bolezni približno 11 odstotkov prebivalcev, kar pomeni približno 230 tisoč ljudi. Kaj je pri teh stanjih priporočljivo uživati, da bi zmanjšali vnetja in posledično bolečino? Certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijević bo predstavila nekaj naravnih sredstev, ki pripomorejo k zmanjšanju bolečin.

Torek, 18. 2. 2020

Partnerstvo pred in po otroku

Tokrat gostimo prototip uspešne poslovne ženske in nadvse fit večkratne mamice, psihoterapevtko dr. Veroniko Podgoršek, s katero se bomo dotaknili partnerstva po otroku, ki se – hočeš nočeš – zelo spremeni. Številne raziskave kažejo, da začne zadovoljstvo v partnerstvu strmo padati že po rojstvu prvega otroka.

Zdravilna moč lesa

V torkovi oddaji bomo gostili tudi znanstvenico, raziskovalko in lesarko dr. Andrejo Kutnar, ki bo predstavila kar nekaj študij, ki potrjujejo pozitivne učinke lesa na zdravje in počutje, voditeljica bo otipavala različne tipe lesa, spomnili pa se bomo še na en konkreten kos debla za sproščanje in pomlajevanje.

Sreda, 19. 2. 2020

Ko ti rak prsi več da, kakor vzame

Nepredstavljivo se sliši, ko pravimo, da je lahko težka bolezen, kot je rak, svojevrstno darilo. Dr. Tanja Španić, predsednica Europa Donna Slovenija in bivša onkološka bolnica, pravi, da ji je bolezen v marsikaterem pogledu odprla oči in da je bila v bistvu nujna za njen nadaljnji obstoj.

Pet najbolj zdravilnih vodnih izvirov v Sloveniji

Jože Munih, raziskovalec energij narave, je za oddajo pripravil seznam petih najbolj zdravilnih vodnih izvirov v Sloveniji, ki so po svoji energijski vrednosti najmočnejši, in sicer Grofova voda, Dicova voda, izvir na Suši, Žička kartuzija in Pr’ ta devetem dohtarju. Izvir Grofove vode je poznan kot izjemno zdravilen vrelec, ki sodi v sam vrh zdravilnih voda na svetu, Dicova voda naj bi močno krepila vse čakre. Več o zdravilnih izvirih izveste v sredini oddaji.

Četrtek, 20. 2. 2020

Zakaj bi morali za kakovost medčloveških odnosov izhajati iz sebe?

Vsak človek je po svoje čudaški in poseben. Da bi dobro delovali z drugimi, pa moramo najprej sploh spoznati, kakšni smo sami. O tem, zakaj bi morali za kakovostne odnose najprej spoznati sebe in izhajati iz sebe, se bomo tokrat pogovarjali z gnostikom Robertom Lavtarjem.

Dokončne resnice o vitaminu D

O vitaminu D je bilo povedanega že veliko, a je kljub temu dobro izpostaviti njegove nepojmljive vplive, ki jih ima na zdravje. Tokrat razkrivamo vse dileme, ki so se nam porodile v zvezi s tem esencialnim vitaminom, na katere je odgovarjal strokovnjak s tega področja in avtor knjige Moč vitamina D Ivan Soče.

Petek, 21. 2. 2020

Rastlinjaki – pot do samooskrbe

V Sloveniji smo zelo samooskrbni poleti, pozimi pa veliko manj. Aleksander Matovski, diplomirani inženir, nam bo v petkovi oddaji pojasnil, kako se lahko primanjkljaju sveže domače zelenjave pozimi izognemo z investicijo v kakovosten rastlinjak.

Orgonit – za več harmonije v vašem domu

Robert Koprivc, izdelovalec orgonitov, nam bo predstavil delovanje kamnov/kristalov, ki so vključeni v orgonitni stožec in podstavek (hematit – kristal ozemljitve in zaščite –, karneol – kristal za čisto srce in ljubezen –, tigrovo oko – kristal nove moči –, žad – kristal skrivnosti, ljubezni, sreče ter zaščite pred boleznimi in nesrečami –, ametist – univerzalni zdravilni kristal, ki ščiti pred sevanji –, roževec – kristal srca in brezpogojne ljubezni –, šungit – redek kristal za energiziranje in čiščenje vode – ...).