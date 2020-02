Tedenski napovednik

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu vsak dan ob 9.30, od ponedeljka do petka, ponovitev pa lahko ujamete ob 19. uri na Planet PLUS. Preverite aktualne teme, ki se jim bomo posvetili v tem tednu.

Ponedeljek, 10. 2. 2020

Skrb za kožo v času nosečnosti

Površina kože povprečne ženske se v času nosečnosti raztegne za skoraj deset odstotkov. Seveda je takšno raztegovanje velik šok za telo, predvsem običajna posledica takšnega hitrega širjenja kože pa so strije. Gre za rdečkaste ali rožnate črte, ki se pogosto pojavijo v nosečnosti. Kako poskrbeti za lepo kožo brez strij tudi v času nosečnosti, nam bo zaupal Matic Anzeljc − Amon.

Kako zmanjšati možnost, da se rak vrne?

Umrljivost bolnikov z rakom kljub uspehom medicine in farmacije narašča. Pri zgodaj odkritem raku je zdravljenje lahko uspešno, pa vendar – zelo pogosto se bolezen ponovi. Kako si preventivno pomagati, da se to ne zgodi? Patologija raka ima različne stopnje dovzetnosti za ponovitev ali relaps. Kdaj je nevarnost ponovitve največja, zakaj je pomembno odpraviti vzroke, ki so povzročili raka, ter kateri je še en pomemben pogoj, da se stanje ne ponovi? Maria Ana Kolman nam bo v ponedeljkovi oddaji zaupala tudi postonkološki protokol za preprečevanje ponovnega obolevanja.

Torek, 11. 2. 2020

Triki za boljši spomin

Ste vedeli, da si možgani najbolj od vsega zapomnijo vonj? Žal pa si v današnjem času, ko vlada prava epidemija demence, možgani na splošno zapomnijo vse manj. V tokratni oddaji bomo z Marijo Kočevar prečesali naravne pripravke za boljši spomin. Dihalne tehnike za izboljšanje spomina. Katere začimbe in druge pripravke lahko uporabimo za izboljšanje spomina? Kaj pa spanje, zakaj je tako pomembno? Vse odgovore dobite v torkovi oddaji.

Fitoterapija



Foto: Planet TV

V torkovi oddaji se gremo abecedo fitoterapije. Kakšna je zgodovina poznavanja rastlin, kakšno vlogo imajo rastline v šamanskem in ljudskem zdravilstvu, je uporaba zdravilnih rastlin danes podprta z dokazi, kako vpliva delovanje zdravilnih rastlin na biokemijske procese v organizmu, kako narediti domače pripravke za težave, kot so bolezni dihal, prebavil, živčevja, endokrinološke nepravilnosti, bolezni lokomotornega sistema, urološke, ginekološke bolezni itd. Z nami bo znanja delila Maria Ana Kolman.

Sreda, 12. 2. 2020

Kako otroke navaditi upravljanja z denarjem?

Kot kaže statistika, smo Slovenci zelo varčen narod. Z 12,8-odstotno bruto stopnjo varčevanja se uvrščamo na peto mesto v Evropi, kar pomeni, da skoraj sedmino svojih prihodkov namenimo za poznejšo porabo, nepredvidene izdatke, za starost, otroke, večjo finančno varnost. Kdaj pa se sploh naučimo rokovanja z denarjem? Kako naj starši denar približajo otrokom, da ne bodo preveč zapravljivi?

Kako se znebimo strahov?

Strah ima svojo primarno funkcijo − da nas zavaruje pred nevarnostjo. A danes govorimo predvsem o psiholoških (in ne fiziološkihi) strahovih. Strah je tudi velika ovira pri osebni rasti in eden glavnih elementov, ki nas zadržujejo v liniji usode. Kako se sploh spopasti s strahom, ali je res nujno, da poznamo vzrok za strah? Kako se končno osvoboditi, nam bo pojasnil Tadej Pretner.

Četrtek, 13. 2. 2020

Spomladanska energija

Pravijo, da je pomlad najboljši čas v letu za razstrupljanje fizičnega in mentalnega telesa in "čistko" na vseh področjih življenja, oblikovanje jasne vizije in po tradicionalni kitajski medicini tudi za krepitev jeter. Kako so jetra povezana s karakteristikami lesa, zakaj je zdravje pravzaprav le rezultat dobro usklajene energije či ter kako po tradicionalni kitajski medicini okrepiti področje vpliva jeter? Vse to izveste v četrtkovi oddaji.

Zakaj otroci jočejo in kaj nam s svojim jokom sporočajo?

Foto: Planet TV

Jok je sredstvo dojenčkovega sporazumevanja in bistveno je, da se na otrokov jok vedno odzovemo. Zakaj? Zaupali vam bomo tako fizične kot tudi energijske ravni jokanja in potencialnega ignoriranja otrokovih potreb, kar je zanj največja mogoča frustracija. Ne pustimo, da se otrok izjoka, kakor je veljalo včasih. Hkrati naj nas tudi ne skrbi, da bi otroka s tolaženjem razvadili.

Petek, 14. 2. 2020

Čudežne ozdravitve

Bolezni, obsmrtne izkušnje in navsezadnje smrt prinašajo velike spremembe v človekovo življenje. So svojevrstni čudeži in hkrati naravne danosti, ki prebujajo človekove speče sposobnosti in globoko spreminjajo njegovo razumevanje sveta. O tem, da nas nič ne more spremeniti bolj kot bližina težke bolezni ali smrti, bo v tokratni oddaji spregovorila pranojedka, doktorica muzikoloških znanosti in medij za prenos univerzalne življenjske energije, dr. Mira Omerzel — Mirit.

Sreča spremlja pogumne

Danes je valentinovo. Letos bolj kot to, da obdarjajte druge, nagovarjamo, da razvajajte sebe. Na ta poseben dan zaljubljencev smo v goste povabili Anito Reher, intuitivno terapevtko, ki nam bo povedala, da je sreča res povezana z ljubeznijo, in sicer z ljubeznijo do sebe.