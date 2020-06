Tanja Ribič iskreno o bolezni svoje mame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tokrat se nam je v Klepetovi dnevni sobi pridruži odlična igralka in pevka Tanja Ribič, ki jo boste kmalu lahko gledali tudi tisti, ki vam je blizu Netflix − dobila je namreč vlogo v hišni seriji, o kateri pa smo zaradi poslovnih klavzul izvedeli le nekaj drobcev!

Pravzaprav smo jo v goste povabili, da nam predstavi svoje preživljanje karantene v obdobju korone, predvsem pa, da nam zaupa ganljivo zgodbo svoje mame. V domu za starejše v Šmarju pri Jelšah, kjer je Tanjina mama Jožica nastanjena, so namreč beležili neverjeten porast okužbe med stanovalci. In tudi njej covid-19 ni prizanesel.

“Jaz sem na svojo mamico zelo navezana. Njena želja je bila, da gre v svoje okolje, v šmarski dom za upokojence, ki slovi po zelo humani oskrbi. Samo upala sem, da korona ne pride v Šmarje. Pride v Šmarje. Samo da ne pride v dom. Pride v dom. Samo da ne pride v njeno nadstropje. Pride v njeno nadstropje. Samo da ona ne dobi. Ona dobi. Na začetku je bila moja edina želja, da je vzamem ven. Bil je poziv, naj vzamemo svojce k sebi. A se lahko testiram, prišla sem iz tujine, nočem je okužiti?! Testiranje ni bilo možno … Nisem videla, ali sem kužna ali ne. Lahko testiramo njo? Ne, dokler ni simptomov, ne. Bila sem kot v kletki, nisem vedela, kaj narediti. Kot da tiktaka bomba, ki prihaja proti njej, jaz pa nimam nobene moči …”

Se je stanje Tanjine mame popravilo, kaj misli, da se bo narod naučil iz te situacije ter katere vrednote konkretno so prišle najbolj do izraza pri njej? Priporočamo ogled posnetka!

