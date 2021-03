Tako bi moral biti videti shujševalni dan

Izguba kilogramov mora biti podprta s pravim namenom, sicer je vse zaman. Ko shujšamo, lepše izgledamo in predvsem močno razbremenimo organe in celostno postanemo bolj zdravi.

Ampak le, če se hujšanja lotimo na pameten način. Okoli hujšanja je namreč mnogo zavajanja, laži, instant "rešitev", ki ne prinesejo trajnega učinka.

Razlogov za debelost je več, med njimi so vsekakor nepravilna prehrana, premalo gibanja, stres, čustveno prenajedanje, slaba črevesna flora, slaba presnova in programi destrukcije.

Napogostejše napake, ki jih delamo pri hujšanju, so miselni destruktivni vzorci, kot na primer:

Nič ne bom jedel/-la in bom shujšal/-a (življenje na solatkah).

Hitro hujšanje (ki pomeni le izgubo vode in dehidracijo).

“Fat burnerji” oz. topilci maščobe in druge bližnjice.

Preveč telovadbe, premalo počitka.

Izogibanje ogljikovim hidratom.

Kako je torej videti shujševalni dan, ki je obvladljiv in ne pomeni stradanja?

1. Dan začnite z vlakninami

(40 g dnevno)! Zakaj? Vlaknine hranijo prave bakterije ter izboljšajo izločanje odpadnih snovi iz telesa in presežka hormonov, kot je estrogen. Hkrati uravnavajo krvni sladkor, uredijo občutljivo črevesje, počistijo presežek hormonov ter podpirajo delovanje črevesja, jeter in ledvic. Za uspešno hujšanje je bistvenega pomena, da razstrupimo telo ter okrepimo delovanje črevesja in jeter. Če so jetra polna toksinov, ne morejo dobro procesirati nutrientov in maščob. Več kot je v telesu toksinov, težje bomo izgubljali odvečno telesno težo.

Dobri primeri vlaknin:

Ekološka lanena semena – bogata z vlakninami in omega-3, čistijo črevesje, uravnavajo občutek lakote in nivo sladkorja v krvi, zmanjšujejo vnetja v telesu.

– bogata z vlakninami in omega-3, čistijo črevesje, uravnavajo občutek lakote in nivo sladkorja v krvi, zmanjšujejo vnetja v telesu. Ekološki indijski trpotec – veliko vlaknin, nežno čisti črevesja, blagodejno deluje na prebavo in presnovo, vpliva na razmnoževanje dobrih bakterij, uravnava sladkor v krvi, zmanjšuje občutek lakote, znižuje holesterol.

– veliko vlaknin, nežno čisti črevesja, blagodejno deluje na prebavo in presnovo, vpliva na razmnoževanje dobrih bakterij, uravnava sladkor v krvi, zmanjšuje občutek lakote, znižuje holesterol. Ekološka kumina – antibakterijsko delovanje, naravni antihistaminik, regeneracija jeter, razstrupljanje telesa, odlična pri prebavnih težavah.

– antibakterijsko delovanje, naravni antihistaminik, regeneracija jeter, razstrupljanje telesa, odlična pri prebavnih težavah. Ekološki koriander – hujšanje, razstrupljanje, protivnetno delovanje, boljša prebava.

– hujšanje, razstrupljanje, protivnetno delovanje, boljša prebava. Ekološki origano – močan antioksidant, deluje protibakterijsko, protiparazitno in protiglivično, zmanjšuje vnetja, krepi jetra.

– močan antioksidant, deluje protibakterijsko, protiparazitno in protiglivično, zmanjšuje vnetja, krepi jetra. Ekološki peteršilj – čiščenje telesa, čiščenje ledvic in jeter, boljši pretok kisika po telesu, zmanjševanje vnetij, naravni diuretik.

– čiščenje telesa, čiščenje ledvic in jeter, boljši pretok kisika po telesu, zmanjševanje vnetij, naravni diuretik. Glina za prehranske namene – razstrupljanje telesa (posebej jeter in črevesja), obnova celic, pomoč pri slabokrvnosti, vnetjih, prebavnih težavah, kandidi, imunskem sistemu.

2. Poskrbite, da bo telo hrepenelo po pravi hrani − uredite črevesje!

Ko telo hrepeni po sladkorju in nezdravi hrani, pomeni, da imate v črevesju bakterije, ki si želijo take hrane. Ja, če si želite sladkor, potem je to signal, da v naši mikrobioti nekaj ne štima. Napačna kombinacija črevesnih bakterij lahko torej povzroča debelost. Tudi študije kažejo, da je mikrobna sestava črevesja pri vitkih ljudeh drugačna kot pri prekomerno težkih posameznikih.

3. Čez dan uživajte polnovredno rastlinsko hrano.

4. Normalizirajte apetit in željo po sladkem z dodajanjem B-kompleksa.

5. Dovolj spanja (v posteljo najkasneje ob 22. uri).

V oddaji Klepet ob kavi na Planetu boste lahko tematiko hujšanja zasledili v vikend oddaji ob 9. uri.

V tem mesecu bodo govorili tudi o prihodnosti življenja v ekoloških skupnostih, dvigu kvalitete življenja v domovih za starejše, o tem, kaj govori vaša pisava, kako otrokom približati bolj zdravo hrano, kdo je dula in kako pomaga nosečnici ter bodočim očkom, pa o lekcijah, ki nam jih prinaša leto 2021 na področju duhovnosti.

Oddaja Klepet ob kavi z Jasmino Kandorfer je na sporedu vsak dan ob 9. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.