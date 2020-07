So res vsi edinci razvajeni?

Pred sto leti je več žensk rodilo deset in več otrok kot pa enega samega, medtem ko se število edink in edincev danes vztrajno povečuje.

Vsak četrti (ponekod tretji) otrok, ki se rodi v moderni Evropi, bo edinec/edinka. Tudi Jasminina Gaja je zaenkrat edinka in, kakor pravi Jasmina, bo verjetno tako ostalo … Vsa pozornost je seveda ves čas na mali štručki, povsem se ji posvečata tako mami kot oči. Bo zaradi tega razvajenka? Nekateri namreč radi posplošijo: ja, če je pa edinec oz. edinka, je pa zagotovo razvajenec/razvajenka … Je to res?

Kako se obnaša razvajen otrok oz. katere so poteze razvajenega otroka? Doc. dr. Andreja Poljanec pravi: “Razvajenost pogosto napačno razumemo. V razvajenosti tiči past. (Negativno) konotacijo, ki jo nosi beseda, prelagamo na otroka − on je tisti, ki je razvajen. V resnici pa gre za nesposobnost, nezmožnost starševskega načina ukvarjanja z otrokom. V določenih vidikih preveč pozornosti v obliki materialnih dobrin, dovoljenj, mej, ki niso strogo postavljene ali jih sploh ni … − otrok ima veliko svobode, vse kar si zaželi, dobi, je lahko dolgo pokonci … To samo po sebi ni problem. Problem je, da se ti starši ne znajdejo v vzpostavljanju čustvenega stika. To je pa ključno, kar manjka. Otrok za zdrav, poln, čustveni in osebnostni razvoj potrebuje globino in širino čustvenega stika. Po navadi je pri razvajenih otrocih manjka tega. Ni problem, če imaš veliko igrač, kakor če nimaš kvalitetnega čustvenega stika.”

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljate vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.