Simboli, ki se pojavljajo v sanjah, in njihov pomen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki ocenjujejo, da sanjamo približno dve uri na noč in lahko celo večkrat na noč. Posamezno sanjanje lahko traja od nekaj sekund pa tja do 20 minut, še vedno pa velja, da sanje nakazujejo, kaj se dogaja v naši notranjosti.

Najbolj znana psihologa, ki sta se ukvarjala z interpretacijo sanj, sta S. Freud in C. G. Jung. Soglašala sta, da so sanje povezane s človekovo podzavestjo. Izražale naj bi potlačene želje, strahove, skrbi itd. ter nas opozarjale na še neizkoriščene kreativne, karakterne, osebnostne lastnosti, ki čakajo, da se izrazijo.

Sanje torej skoraj vedno govorijo o nas samih in so dejansko odziv lastnega nezavednega na konkretno življenjsko situacijo. Dopolnijo tisto, česar človek ne more/želi videti, sprejeti ali doumeti.

Kaj pa preroške sanje, so mogoče? Specializantka analitične psihologije in prevajalka Breda Biščak pojasnjuje: "Na neki način vsak človek sanja preroške sanje v prenesenem smislu. Zelo malo ljudi ima dejansko sposobnost dobesednega preroškega sanjanja – torej da se neka situacija po tem, ko jo nazorno sanjamo, dejansko uresniči. Vsi pa imamo preroške sanje v smislu, da podzavest, ki točno ve, kakšni smo v resnici, predvideva, kako bomo v določeni situaciji ravnali, kakšno bedarijo bomo naredili … Sanje torej nakazujejo, kako bomo delovali v prihodnosti. Ampak spet, v tem primeru je bolj kot o preroškosti mogoče govoriti o psihološkem sanjanju."

Najpogostejša simbolika v sanjah – obstajajo kake univerzalne razlage?

"Velja splošno navodilo, in sicer, da vsake sanje vedno razlagamo v pogovoru s sanjavcem, torej v kontekstu njegovega življenja. Kljub temu pa obstajajo tudi določeni univerzalni, skupni motivi, kot so hiša/stanovanje, nosečnost, smrt, seks, letenje ... In seveda, sanje vedno razumemo v prenesenem pomenu, ne dobesednem!"

Kaj pomeni, če sanjamo …

HIŠO: Hiša ali stanovanje govori o naši notranji hiši, o psihološki strukturi. Če sanjamo trenutno, svojo lastno hišo oz. stanovanje, smo v načinu funkcioniranja, kakršnega imamo zdaj, v trenutnem obdobju, če pa sanjamo hišo, kjer smo odraščali, potem funkcioniramo tako, kot smo v otroštvu.

NOSEČNOST: Če je ženska v sanjah noseča, to seveda ne pomeni nujno, da je dejansko, fizično noseča. Metaforično gledano se sicer v njej res nekaj rojeva, in sicer misli, načrti, nove ideje … Dojenček, ki je rezultat nosečnosti, pa predstavlja neki novi potencial, ki potrebuje veliko nege in ljubezni, da se lahko lepo razvije.

SMRT: Smrt nekoga v sanjah lahko pomeni smrt lastnosti, po katerih poznamo tega človeka. Če sanjamo lastno smrt, pomeni, da se spremembe dogajajo v nas. Po Jungovi teoriji psiha pojmuje smrt kot novo rojstvo ali preobrazbo. Pomeni, da se je nekaj, kar je odslužilo, poslovilo.

LETENJE: Sanje o letenju lahko sporočajo, da bi se morali nečesa osvoboditi ali da nimamo stika z realnostjo.

Prihajajoči klepetovi DOGODKI

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9.30 na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.