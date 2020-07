Psihedelične gobe za lažji prehod na ono stran?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Res je, pri psihedelikih obstajata pozitivna in negativna izkušnja. Zanimanje za psihedelike je staro, kot je star svet. Prav tako se je s psihedeliki pečalo veliko uspešnih, svetovno znanih ljudi, ki so zanje pravili, da bi lahko bili začetek za reševanje vseh svetovnih težav, da odpirajo nove dimenzije svobode, da gre za močno izkušnjo, ki spremeni pogled na svet.

Kaj pa raba psihedelikov v terapevtske namene? Jure Capuder pravi: "Zadnja leta so raziskave o vplivu psihedelikov v terapevtske namene resne, kredibilne in znanstvene. Govorimo torej o kliničnem vidiku. Največ raziskav z učinkovino, ki jo najdemo v psihedeličnih gobah, delajo z bolniki s smrtnimi diagnozami, kot je rak v zadnjem stadiju, in sicer z namenom, da bi jim olajšali prehod na ono stran, z MDMA-jem pa je največ raziskav pri posameznikih s posttravmatsko stresno motnjo (nekdanjih vojakih, gasilcih, policistih …)."

