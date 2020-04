Protibolečinska sredstva, ki jih predpiše zdravnik, niso edina rešitev

Obstajajo namreč odlični naravni pripravki, ki so v mnogo primerih enako učinkoviti, le da delujejo brez stranskih učinkov. Sanja Lončar nam je podala konkretne nasvete pri relativno pogostih oblikah bolečin v mišicah in sklepih.

“Ljudje se ne zavedajo, da imamo na razpolago ogromno naravnih snovi, ki so po učinku enakovredne temu, kar je na voljo v sintezni obliki – le da so tveganja zanemarljiva oziroma bistveno manjša. V Sloveniji celo opažamo 60-% porast uživanja protibolečinskih tablet … To ne pomeni, da nas toliko bolj boli, ampak da že ob najmanjši bolečini oziroma celo preventivno, da nas ne bi bolelo, vzamemo tableto. To je narobe! Sintetična protibolečinska sredstva poškodujejo organe, so pa tudi odlična bližnjica v demenco! S tem ko obremenjujemo živčevje (ker zatremo občutek bolečine) in npr. igramo nogomet z obrabljenim kolenom, si ne delamo nobene usluge! Obstaja veliko drugačnih, preverjenih, predvsem pa naravnih načinov, kako pristopiti k zmanjševanju bolečine.”

Vnetje ishiadičnega živca

REŠITVE:

Ujeti živec osvobodimo z raztegovanjem.

S segrevanjem povečamo pretočnost (termofor, toplotni obliži, predmeti, grelna mazila ...).

Okrepimo mielinsko ovojnico živca – uživamo več holina, lecitina, holesterola in vitaminov B.

Delujemo protivnetno in protibolečinsko – arnika + šentjanževka + eterično olje lovorja ali rožmarina.

Bolečine zaradi zoženih pretokov

REŠITVE:

Razredčimo kri – voda, kurkumin, ingver.

S toploto omehčamo prehode.

Zatekline "pojedo" encimi (bromelain, papain).

Pustimo, da bolečino utišajo naši lastni endorfini (žafran, konoplja).

Zmanjšamo občutljivost na bolečino (pijemo več čaja citronke, uživamo črno kumino, čili, konopljine kanabinoide (npr. CBD*), lovor, šetraj ...).

*CBD-kapljice koristijo tudi pri različnih vrstah vnetij, bolečinah v sklepih in hrbtenici pa tudi pri revmatoidnem artritisu. Na splošno zmanjšujejo občutek bolečine v telesu.



