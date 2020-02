Otroku ne dajajte dude vsaj prvih 6 mesecev!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že od nekdaj so si ljudje pomagali z nadomestki za pomiritev otroka. Pred iznajdbo prve dude (l. 1901) so se uporabljali zlasti koruzni storž, blago, pomočeno v med, lesene ali jantarne koralde ali kar prstki.

Kaj pa o uporabi dude pravi specialistka za dojenje Alenka Benedik? “Če dudo uporabljamo kot zdravilo, ko je res nujno (za premostitev krize), potem je to seveda nekaj drugega kot rutinska uporaba, ki pa ni primerna! Rutinska uporaba dude je povezana s pogostejšimi vnetji ušes, s krajšim trajanjem dojenja, z lažnim občutkom sitosti pa tudi raznimi anomalijami čeljusti … Ravno pri govoru, razvoju čeljusti in celega spodnjega dela obraza je bistvenega pomena dojenje, ki je za razliko od sesanja dude pravi fitnes.”

Palec ali duda? Palec je, primerjalno gledano, manjše zlo. Manj je umazan od dude, ne vpliva negativno na dojenje pa še otrok je pri sesanju palca tisti, ki kontrolira, kdaj bo dudal, medtem ko mu s tiščanjem dude v usta sporočamo, naj nam da mir.

Po dudi naj ne bi posegali vsaj prvih 6 mesecev. Če se le da, dojite! “Čez dojenje ga ni, je brez konkurence! Vse, kar otrok rabi, dobi na maminih prsih. Pri dojenju je hrana postranskega pomena. Pri dojenju se aktivirajo vsa čutila, dojenčki si želijo varnosti, dotika, mamine bližine … Žal pa je tempo današnjega časa mamam zelo neprijazen ...”

