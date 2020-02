Moj otrok noče od doma!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Eurostata (2016) kar 42,5 % mladih Slovencev ostaja doma, pri starših. Ali gre ta velik odstotek pripisati pregovorno predimenzioniranim slovenskim hišam s prizidki za mlade ali frustraciji pred čustvenim odhodom od doma in s tem osamosvojitvijo?

Partnerski in družinski terapevt Izidor Gašperlin pojasnjuje, da zlasti mame zavlačujejo z odhodom otrok od doma, saj se bojijo sindroma praznega gnezda. Tudi mladi odrasli (zavedno ali nezavedno) podaljšujejo študij v nedogled, saj se z zaključkom faksa formalno konča otroštvo … Odhod otrok od doma predvsem razgali odnos med staršema, ki sta pred tem morebiti potlačila določene probleme, ki obstajajo med njima. Takrat se morata partnerja nujno zazreti drug v drugega. Če sta dolga leta živela in komunicirala samo preko otrok, predstavlja odhod vezivnega člena velik šok v partnerskem vsakdanu.

Sicer pa Izidor Gašperlin poudarja, da ni toliko pomemben fizični odhod od staršev, ampak čustveni! Ta pa je, če želimo odrasti in prevzeti odgovornost za svoje življenje, obvezen!







