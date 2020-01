Klepet ob kavi: tedenski napovednik

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu vsak dan dopoldne, od ponedeljka do petka, ob 19. uri pa lahko na Planet PLUS ujamete ponovitev. Preverite teme prihajajočega tedna!

Ponedeljek, 13.1.2020

Zdravi in hitri obroki: rizi-bizi s kokosovim mlekom in sojinim mesom



Vegan Tilen Soss nam bo v ponedeljkovi oddaji predstavil par enostavnih veganskih jedi, ki bodo všeč tako veganom kot vsejedcem. Lotili se bomo rizi-bizija s kokosovim mlekom in sojinim mesom, izdali pa bomo tudi recept za zelenjavno-mesno omako s testeninami.

Podpora onkološkim bolnikom pred, med in po klasičnem zdravljenju

Rak je posledica dveh dejavnikov: delovanja škodljivih snovi oz. okoliščin in oslabljenega imunskega sistema, delitev rakavih celic pa se zgodi, ko imamo v telesu premalo obrambnih celic. V tokratni oddaji z Mario Ano Kolman izveste, kako z uporabo fitomedicine doseči zmanjšanje ali preprečitev stranskih učinkov klasičnega onkološkega zdravljenja, uničiti rakave celice ter se komplementarno lotiti protokola med in po zdravljenju.

Torek, 14.1.2020

Sanjska destinacija 2020: Sibirija, Altaj

Če si želite potovanja, vam letos predlagamo sanjsko destinacijo: doživetje Sibirije in Altaja. To morda res ni top izbira za tiste, ki radi ležite pod senčnikom na plaži, a vendar … Če bi radi spoznali neverjetne (celo magične) moči Altaja, Beluhe oz. Sibirije na splošno, je poletno potovanje v Rusijo NUJNO.

10 korakov za podporo ščitnice

Trenerka za hormone in ščitnico Simone Godina nam bo v tokratni oddaji predstavila 10 korakov za razbremenitev ščitnice. Začeli bomo s simptomatiko preveč ali premalo delujoče ščitnice, nadalje pa bomo po delih razložili, katera živila izključiti, kako poskrbeti za črevesje in razstrupiti jetra, zakaj uravnati sladkor, kako preprečiti pomanjkanje mikronutrientov, vitaminov in antioksidantov, zakaj odpraviti skrite okužbe, notranja vnetja in razbremeniti imunski sistem ter kako optimalno podpreti hipotalamus, nevrološki sistem in nevrotransmiterje ter poskrbeti za hormonsko ravnovesje, povezano z nadledvičnimi žlezami in s spolnimi hormoni.

Sreda, 15.1.2020

Upokojena biatlonka iskreno o porazih, ločitvi in depresijah

Tadeja Brankovič, trenerka in vaditeljica ter bivša biatlonka, nam bo v tokratnem iskrenem pogovoru zaupala, kako se je sama soočala z upokojitvijo ter porazi, povezanimi tako s kariero kot družinskimi odnosi. Kako je po končani karieri zapolnila svoj prosti čas, kako je nanjo vplivala ločitev in kaj sta jo o življenju naučila otroka?

Preventivna narava tradicionalne kitajske medicine (TKM) − vaje za uravnavanje energije

TKM je precej razširjena tradicionalna metoda lajšanja težav pri različnih obolenjih, odlična pa je tudi za izboljšanje energijskega delovanja telesa. Posebno mesto v tradicionalni kitajski medicini ima zlasti preventiva. Tokrat bomo z Yaom Junhaom, Miho Virantom in mojstrico daoistilnih veščin Darjo Mavrič Čeh spoznavali preventivne pristope TKM-ja, dihalne vaje in druge metode TKM.

Četrtek, 16.1.2020

Značilnosti zrele kože in aktivne učinkovine pomlajevalne kozmetike

Jasmina je že pred časom odkrila kozmetiko, ki je za nego zrele kože res učinkovita, saj deluje z aktivnimi organskimi sestavinami. Kaj to pravzaprav sploh pomeni, katera aktivna olja imajo na kožo največji vpliv ter od kod pravzaprav sploh ideja po ustvarjanju lastne kozmetične linije nam bo v tokratni oddaji pojasnila mag. farmacije Darja Gornjak Korošec.

Kaj prinaša januarski premik Saturna po djotišu?

Tina Orel, zdravilka ženske energije, nas bo v tokratni oddaji seznanila z mističnim delovanjem Saturna, ki se bo zgodil januarja. Saturnov obrat oz. čas Sade satija v posameznikovi djotiš karti traja 7,5 let, pregovorno pa naj bi se ljudje v tem času soočali z najrazličnejšimi izzivi. Takrat tudi najbolj intenzivno duhovno rastemo, zaradi česar je to obdobje lahko največje darilo, če si ga dovolimo pogledati iz drugega zornega kota.

Petek, 17.1.2020

Vsesplošna uporaba arganovega olja

Arganovega olja se v Maroku drži ime tekoče zlato, danes pa nam bo lastnik kaktusove plantaže Hakim El Khiar pojasnil, ali si tak naziv dejansko tudi zasluži. Zakaj je arganovo olje tako cenjeno, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu, kako sploh ločimo kvalitetno arganovo olje od nekvalitetnega in še mnogo zanimivega boste izvedeli v petkovi oddaji.

Resnične zgodbe: Kaj lahko naredi ženska, ki je ujeta v nasilnem zakonu?

Leta 2018 je bilo prijavljenih 1431 primerov družinskega nasilja nad ženskami, 298 primerov zanemarjanja in surovega ravnanja z mladoletniki ter 90 primerov spolnega nasilja nad otroki, mlajšimi od 15 let. Grozljiva statistika velja za Slovenijo! Tokrat gostimo avtorico knjige Sama si si kriva!, Gordano Stojiljković, ter pogumni Moniko De La Calli in Simono Nino Vrabič, ki sta bili sami ujeti v nasilnem zakonu.

