Klepet ob kavi: tedenski napovednik

Ta teden se bomo v oddaji Klepet ob kavi spet sladkali brez greha, govorili bomo o času Sade satija, predstavili tokratno terapevtko meseca Anito Rehar, ugotavljali, kako zdravi so v resnici vegani, raziskali, kako si lahko pomagamo z Bachovimi cvetnimi esencami, in obdelali še nekaj drugih tem. Glejte nas od ponedeljka do petka ob 9.45.

Ponedeljek, 9. 12. 2019

Sladkanje brez greha – bolj zdrava zamenjava za beli sladkor

Še je čas, da za letošnje praznike izberete bolj zdrave možnosti. Ne bomo se slepili, da bomo december preživeli povsem brez sladkanja. V tokratni oddaji predstavljamo, kako to izvesti na način, ki ne bo preveč škodoval našemu telesu. Janez Čretnik, strokovnjak za zdravo prehrano, bo predstavil univerzalne alternative belemu sladkorju, ki so lahko dobro sladilo tako za čaj kot kompleksnejše slaščice.

Kako nas obdobje Sade satija spodbuja k duhovni rasti?

Za tiste, ki se z besedo djotiš srečujete prvič, bomo na začetku povedali nekaj osnovnih dejstev o indijski vedski astrologiji in njenem pomenu za vsakega človeka. Tokrat gostimo djotiš svetovalko, diplomirano transformatorko energije Tino Orel, ki lahko iz rojstne karte razbere posameznikove poteze, zanimanja ter predispozicije tako za zdravje kot tudi za ljubezenske odnose, službo, hobije, osebnostne poteze, zaslužek in tako dalje. Podrobneje se bomo posvetili času Sade satija, ko se ljudje spopadamo z najrazličnejšimi izzivi in ko hkrati najbolj intenzivno duhovno rastemo.

Torek, 10. 12. 2019

Terapevt meseca novembra: Anita Reher

Z novo sezono gledalcem predstavljamo mesečno rubriko – Terapevt meseca. Gre za predstavitev preverjenih zdravilcev, terapevtov, bioenergetikov, psihoterapevtov in ostalih svetovalcev, ki so v svojem dolgoletnem delovanju pokazali zaupanje, strokovnost in verodostojnost. Za decembrsko oddajo smo izbrali za marsikoga nenavadno intuitivno terapevtko in zdravilko Anito Reher. V njenem arzenalu dejavnosti poleg klasičnih posvetov in osebnih pogovorov najdete še osvobajanje od urokov, preklic prekletstev, pomoč pri komuniciranju z mrtvimi, odstranjevanje blokad, ugotavljanje glavnih lekcij tostranskega življenja in tako dalje. Kaj nam je v tokratni oddaji zaupala o sebi in svojem poslanstvu, izveste v torkovi oddaji.

Biti vegan še ne pomeni biti zdrav!

Veganstvo je plemenit način življenja, ki se zavzema za dobrobit živali in okolja. Vegani želijo biti s svojim načinom življenja vzor drugim, kar pa ni posebej koristno, če so sami nezdravi. V Sloveniji sicer natančne statistike o tem, koliko ljudi je veganov, ni, velja pa omeniti približen podatek za Evropo: veganov naj bi bilo okoli 1,5 odstotka. V tokratni oddaji razglabljamo, da kljub svojim etičnim načelom (do živali kot tudi do okolja) vsak vegan še zdaleč ni tudi zdrav, in hkrati delimo nasvete, kako to spremeniti z izbiro ustrezne hrane. Gostimo certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijević, ki bo govorila o teoriji in tudi ovrednotila jedi, in kuharico Matejo Ulaga, ki bo zadevo prikazala še v praksi.

Sreda, 11. 12. 2019

Izpoved igralcev o izzivih v njihovem poklicu

Statistike vpisov na fakulteto kažejo, da je poklic (dramskega) igralca še vedno ena od najbolj priljubljenih izbir v Sloveniji. A je biti igralec tako zelo enostavno, da se na AGRFT zgrinjajo trume mladih zagrizenih umetnikov (čeprav jih je od njih sprejetih zgolj nekaj), a gre vendarle za garaško delo, ki zahteva popoln angažma, predvsem pa neizmerno strast? V tokratni oddaji gostimo igralski duo, ravnatelja Drame in igralca Igorja Samoborja ter njegovega sina FIlipa, prav tako igralca. Kako se igralci spopadajo z vživljanjem v vloge, ki so jim bolj ali manj pisane na kožo, kako se od njih odklopijo v osebnem življenju in s kakšnimi izzivi ter tudi prijetnimi nalogami se spopadajo?

Kulturni šok: Japonska

Če ste kdaj brali japonski strip ali knjigo, potem veste, da je zakonitost listanja nekoliko drugačna od klasične. Način branja pa ni edina posebnost čudovite dežele Japonske. V tokratni oddaji nam bo Eva Keber, podpredsednica Društva ANIMOV, približala japonsko kulturo. Je res, da so Japonci tako delavni, kako je s tehniko in splošnim razvojem, zakaj so njihove jedi tako preproste, a še vedno tako okusne in zdrave, kakšni sta strokovni definiciji besed manga in anime, kdo je bila prva gejša in ali je res, da so Japonci najbolj vitalen narod na svetu? Na vsa vprašanja bomo odgovorili v sredini oddaji.

Četrtek, 12. 12. 2019

Nenavadne službe Slovencev: barista

Nismo ravno lojalni! Naša oddaja se imenuje Klepet ob kavi, a kavo pravzaprav komaj kdaj pijemo. No, tokrat bomo naredili izjemo. V današnji rubriki Nenavadne službe Slovencev predstavljamo poklic bariste, v naši družbi pa se bosta znašla kar dva: Tomi Pance in Janez Perhavec. Spoznali bomo osnove, na primer, kako sploh pripraviti okusno kavico doma (ker, roko na srce, aparatov v udobju lastnega doma večinoma nimamo), pa tudi kompleksnejše tehnike: kako in zakaj kavo oplemenititi z maščobo ali začimbami, kdaj kavo zamenjati za drugačne alternative (kurkumino mleko, kakav …) ter kako se lotiti osnove kavnih umetnin − na primer risanja srčka.

To je ogrevanje prihodnosti!

Kako ogrevate svoje stanovanje? Si pomagate z drvmi, elektriko, oljem, plinom, soncem? No, tokrat vam zaupamo, da je najbolj zdrav način ogrevanja uporaba IR-svetlobe. Ta je del nevidnega svetlobnega spektra in ena od naravnih oblik prenosa toplote. IR-valovi ogrevajo predvsem stvari v svoji neposredni bližini in živa bitja, ki na zdrav način oddajajo toploto v okolico ter enakomerno segrejejo prostor oziroma zrak v njem. O toplotnem ogrevanju s pomočjo IR-svetlobe bo govoril strokovnjak s tega področja Aleš Babič. Izvedeli boste, katere so še druge prednosti IR-ogrevanja; na primer, kako je s prahom in mikroorganizmi v zraku, porabo elektrike in kakšne so napake, ki jih delamo iz nevednosti.

Petek, 13.12.2019

Kako terapevtske so cvetlice? Moč Bachovih cvetnih esenc!

Edini znani Bach ni zgolj odlični baročni skladatelj. Ta Bach, o katerem bomo govorili danes, je "skladal" nekaj drugega, in sicer mešanice cvetnih esenc, ki jih uporabljamo za izboljševanje splošnega počutja. S tovrstno terapijo učinkujemo na misli, ki negativno vplivajo na človekov imunski sistem in ga slabijo, dopolnilno pa jo uporabljamo tudi pri zdravljenju različnih kroničnih bolezni, tudi pri duševnih težavah, kot so tesnoba, strahovi, nespečnost, agresivnost, pasivnost. Bachovi cvetovi so rastline višjega reda. Vsaka od teh rastlin uteleša določeni duševni koncept oziroma vibrira na določeni frekvenci in dobesedno vibrira z enako harmonično energijsko frekvenco, kot naj bi jo imel določeni človeški duševni princip, s tem pa tudi znova vzpostavljamo (trenutno zablokiran) stik med dušo in osebnostjo. O Bachovih cvetnih esencah nas bo podučila Jelena Dimitrijević.

Milan Kuster: To so hiše prihodnosti!

Nekoč so se ljudje gnetli v malih lesenih hiškah, vmes v klasičnih zidanih z veliko sobami, danes pa se pri gradnji radi poigravamo tako z oblikami kot materiali. V tokratni oddaji se bomo posvetili pomembni in neizogibni temi, ko govorimo o sodobnem bivanju − prezračevanju. Milan Kuster, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, nas bo seznanil s tem, da se vsa odvečna vlaga, ki jo dnevno v zrak spusti povprečna družina, brez kontroliranega prezračevanja absorbira v stene, kar povzroča nastanek plesni in kondenza ter zadrževanje vlage. Kako ravnati v primerih, ko je stanovanje zatohlo ali vlažno, ter kaj to pomeni za naše zdravje in počutje?