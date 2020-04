Katero zeleno pijačo pijejo Jasmina in njeni gostje?

Klorofil, ki je v zelenih živilih, resnično pomaga našemu telesu ter uravnovesi delovanje hormonov, podpre mentalno jasnost, zniža stres (odvečni kortizol) in revitalizira organe.

Zdravstvena trenerka za hormone in ščitnico Simone Godina je v oddaji celo pojasnila, da klorofil koristi imunskemu sistemu, ker lahko tvori tesne molekularne vezi z nekaterimi kemikalijami, ki prispevajo k oksidativnemu stresu in boleznim, kot so rak in bolezni jeter. Te prokarcenogene snovi klorofil pomaga blokirati. "Ta zelena barva regenerira in plemeniti kri. Klorofil deluje kot hem v hemoglobinu (veže železo) in telo oskrbi s kisikom. Bolje je prekrvavljeno in kri lažje potuje po telesu. Recimo od tod manj krčev v nogah! Slabokrvnost in krvno sliko si lahko z uživanjem zelenih živil znatno izboljšamo. Klorofil v zelenih superživilih omogoča prenos kisika do celic in okrepi naravne mehanizme celičnega razstrupljanja, čisti kri in pomaga pri tvorbi krvnih celic ter pospešuje rast in obnovo tkiv. Ravno tako deluje kot močan antioksidant, s tem pa pomaga do lepše kože z manj gubami ter pospešuje celjenje ran in drugih kožnih nepravilnosti. Seveda ne gre zanemariti tudi njegove hranilne vrednosti."

Zeleni napitki postajajo vse bolj priljubljeni tudi med zvezdniki, a ljudje, ki jim zdravje nekaj pomeni, jih uživajo že desetletja. Vsekakor je najboljše, da za pripravo zelenih napitkov sami vzgojimo ekološke kalčke (pri čemer pazimo na plesni!) ter drugo vrsto ekološke zelene zelenjave, alg in podobno. Zagotovo je pripravljanje zelenih napitkov rutina, ki zahteva precej požrtvovalnosti, sploh za ljudi z dinamičnim življenjskim slogom. Jasmina, ki se kot uspešna ženska z zahtevno službo in ogromno obveznostmi vseeno želi prehranjevati zdravo, je našla rešitev, ki ji je zelo poenostavila življenje. To je priprava napitka, o katerem smo pisali na vrhu članka. Gre za Eko zelenje, mešanico različnih kalčkov, trav in alg ter acerole, ki vsebuje vse tisto, kar potrebuje telo.

