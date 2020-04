Kako seks predstaviti otrokom?

Velikokrat o seksu govorimo posredno, prek nekih šal ali pripetljajev, ki so se “zgodili najboljšemu prijatelju” … Včasih že težko sploh direktno vprašamo, kar nas zanima, ali pa se prehitro zadovoljimo s površnimi odgovori.

Psihiater in psihoterapevt Miran Možina pravi, da stigmo okoli spolnosti velikokrat zaznamo že v rani mladosti in jo nato tudi v odraslosti povezujemo s sramom, nelagodjem.

Kako torej spolnost na zdrav način predstaviti otroku ali odraščujočemu najstniku: “Pri svojih otrocih sem se, presenetljivo, srečal z veliko zadrege. Zaradi svoje profesionalnosti, delam s pari, ki pridejo tudi zaradi spolnih težav, sem razvil dovoljšnjo mero sproščenosti … Ampak pri svojih otrocih pa sem bil precej plah. No, zelo so mi pomagale besede ameriškega partnerskega terapevta in seksologa, enega najbolj znanih s tega področja, ki mi je dejal, naj teme ne odpiram preveč na juriš in naj počakam na priložnost, da naj začnem s preprostimi zadevami, delim tudi svoje izkušnje, ne sicer tistih najbolj aktualnih, ampak tiste iz mladosti … Nisem si dal na dnevni red, kdaj naj bi spregovoril o tem. Ampak se je zgodilo nekje dva meseca po njegovem obisku. Ko daš to enkrat čez, se odprejo nove možnosti za pogovor. Imel sem prevelike strahove, vse je potekalo in še poteka v sproščenem duhu.”



