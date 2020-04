Kako pospešiti obnavljanje možganov?

Čarobnega zdravila ni, obstajajo pa številni načini, kako lahko obnovimo celo poškodovane možgane. Vse več terapevtov biološke, integrativne, funkcionalne in drugih celostnih medicin dokazuje, da je celo pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo mogoče doseči obnovo možganov in izboljšati njihovo delovanje.

Rešitve torej obstajajo! Možgani pravzaprav premorejo veliko več regenerativnih moči, kot smo sprva mislili, vendar: potrebni sta vztrajnost in volja! Možgani se naravno obnovijo v približno 10 letih (če ne delamo ničesar, kar bi obnavljanje pospešilo).

Kako po obnavljanje vendarle pospešiti? Obstaja protokol SHINE!

S – spanje

Le ko globoko spimo, se možgani lahko regenerirajo in očistijo. Hkrati se takrat izloči največ BDNF (snovi, ki spodbuja gradnjo novih možganskih celic). Sanja Lončar poudarja, da je samo ponoči mogoče kakovostno obnoviti možgane. Snovi BDNF se namreč izločajo, ko globoko spimo, imamo spolne odnose, se posvečamo rekreaciji (zadnjih dveh reči pa ne moremo početi zelo dolgo). Ponoči se tudi odprejo prostorčki v možganih, ki so čez dan, ko smo aktivni, močno zlepljeni skupaj.

H – hormonsko ravnovesje (zmanjšati kortizol); več je kortizola, bolj se uničujejo naši možgani. Zato zmanjšajte raven stresa!

I – "inflamation" – ustaviti tiha vnetja (ki jih povzročajo na primer plesni, elektromagnetni smog, motnje v mikrobioti).

Obdukcije pacientov s hudo demenco so pokazale, da je v možganih dementnih oseb 50–200-krat več aluminija kot v možganih enako stare osebe, ki ni trpela zaradi demence. Torej – več kot je smeti v glavi, hitreje propadajo možgani! Pri tem lahko pomagajo rjave morske alge, ki vežejo nase težke kovine, omogočajo naravno razstrupljanje in čistijo limfo, najboljša stvar pri vnetjih pa je zagotovo kurkumin! Kurkumin namreč krepi spomin in pomaga pri spodbujanju rasti živčnih matičnih celic. Prav zato lahko zelo izboljša stanje pri Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence.

N – "nutrient" – telesu omogočiti nujne gradnike (aminokisline, vitamine B, D, E, minerale, na primer magnezij ...).

E – "exercise" – brez gibanja ne bo uspeha.

Telesna aktivnost je eden izmed glavnih dejavnikov ohranjanja zdravja možganov. Gibanje na možgane vpliva neposredno (pospešena rast novih možganskih celic in nastajanje krvnih žil) in posredno (manj tveganj za visok krvni tlak in sladkorno bolezen, ki sta prav tako dejavnika tveganja za obolevanje za demenco).

