Ganljiva izpoved staršev po smrti Viljem Julijana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Življenje in borba z neozdravljivo smrtonosno redko boleznijo svojega lastnega otroka. Izguba otroka. Problematika redkih bolezni. Sklad Viljem Julijan. Glasbeno ustvarjanje in družina. Pomen ljubezni in odnosov.