Kriminolog, prof. dr. Dragan Petrovec, pravi, da ima človek že v zibelko položene dovolj kapacitete za zlo. Pri tem je vprašanje, kaj sproži ta del človekove osebnosti, da se uspešno razvija, in kaj ga zavira. To se da zelo hitro preveriti tudi v družini z več otroki – ista družina, isti starši in različno izražena žlehtnoba.

Bioenergetik Marjan Ogorevc je zadevo pojasnil malce drugače: “Potencial za zlobo lahko prinesemo z evolucijsko doseženo ravnjo zavesti, ki nam omogoča sočutnost. Tiste, ki tega sočutja nimajo, označujemo za psihopate. Da bi razvili zlobo, moramo imeti še določeno vzgojo, prepričanja in priložnost. Obstajajo torej ljudje, ki drugim zavestno delajo škodo. Za take pravimo, da so zlobni. A če hočemo prepoznati zlobnega človeka, moramo biti tudi sami zlobni.”

Zakaj torej človek sploh postane zloben, kateri so bili najbolj zlobni ljudje v zgodovini, ali zlobnežem primanjkuje empatije ter ali gre pri tem za obrambne mehanizme, manj razvito zavest oz. kaj tretjega? Vse to izveste v spodnjem videu.



