Tokrat predstavljamo pet najbolj zdravih vrst sadja in zelenjave, pet najbolj zdravih jedi ter pet najboljših prehranskih dopolnil.

Pet najbolj zdravih vrst sadja in zelenjave:

Brokoli: ne kuhajte. Uživajte surovega ali podušenega! S kuhanjem se namreč uničuje encim, ki pomaga pri zdravljenju jeter.

Jabolko .

. Radič: znižuje krvni tlak, vpliva na raven sladkorja v krvi, spodbuja izločanje nakopičenih strupov, blaži napihnjenost in zgago ter spodbuja izločanje žolča.

znižuje krvni tlak, vpliva na raven sladkorja v krvi, spodbuja izločanje nakopičenih strupov, blaži napihnjenost in zgago ter spodbuja izločanje žolča. Regrat: vsebuje skoraj vsa znana pomembna hranila: veliko rudnin (železo, kalcij, magnezij), karotenoide (predvsem betakaroten) ter vitamine C, E in B. Deluje kot močan diuretik in spodbuja delovanje ledvic in odvaja vodo iz telesa.

vsebuje skoraj vsa znana pomembna hranila: veliko rudnin (železo, kalcij, magnezij), karotenoide (predvsem betakaroten) ter vitamine C, E in B. Deluje kot močan diuretik in spodbuja delovanje ledvic in odvaja vodo iz telesa. Hren: omogoča, da lažje prebavimo hrano (zlasti mastno), hkrati pa čisti organizem, pospešuje metabolizem, odpravlja utrujenost in uravnava krvni sladkor. Spodbuja razmnoževanje in razvoj koristnih bakterij v črevesju.

Pet najbolj zdravih jedi (recepte zanje si poglejte v posnetku):

Kislo zelje: Z rednim uživanjem kislega zelja lahko omilimo simptome številnih težav – od preprostega črvičenja v želodcu, pa do "putike" ali povišane ravni holesterola v krvi. Je tudi odlično za razstrupljanje , saj na naraven način spodbudi presnovo ter pospeši izločanje sluzi in strupov.

Humus: Je pravzaprav namaz iz čičerike in začimb. Čičerika pa je znana kot odličen vir proteinov in je tako rekoč brez maščob.

Cvetačni riž: Cvetača je polna vlaknin, ki pripomorejo k zdravemu prebavnemu sistemu, hkrati pa so vlaknine nujne za zdravo srce in ožilje. Cvetača je zelo koristna tudi za uravnavanje telesne teže in velja za eno najboljših dietnih živil! Rusi celo ugotavljajo, da ima cvetača v kombinaciji s kurkumo ugoden vpliv na preprečevanje in zdravljenje raka na prostati in dojkah. Spodbudni so tudi rezultati pri zdravljenju levkemije pri otrocih.

Cvetača je polna vlaknin, ki pripomorejo k zdravemu prebavnemu sistemu, hkrati pa so vlaknine nujne za zdravo srce in ožilje. Cvetača je zelo koristna tudi za uravnavanje telesne teže in velja za eno najboljših dietnih živil! Rusi celo ugotavljajo, da ima cvetača v kombinaciji s kurkumo ugoden vpliv na preprečevanje in zdravljenje raka na prostati in dojkah. Spodbudni so tudi rezultati pri zdravljenju levkemije pri otrocih. Kvinojin kruh: Kvinoja je primerna tudi za osebe, alergične na gluten! Preprečuje vnetne procese, deluje proti visokemu krvnemu tlaku in pomaga pri tvorbi nevronov kot tudi pri tvorbi zdravega mleka pri doječih materah.

Prosena kaša.

Pet najboljših prehranskih dopolnil

Kurkumin: v kurkumi je eden najmočnejših blažilcev bolečine, ki nam jih je podarila mati narava. Študije kažejo, da je enako učinkovit kot nesteroidna protivnetna zdravila.

v kurkumi je eden najmočnejših blažilcev bolečine, ki nam jih je podarila mati narava. Študije kažejo, da je enako učinkovit kot nesteroidna protivnetna zdravila. Rjave morske alge: vežejo nase težke kovine in omogočajo naravno razstrupljanje.

vežejo nase težke kovine in omogočajo naravno razstrupljanje. Probiotično-prebiotičini kompleks (probiotiki): je osnova za zagotavljanje zdrave črevesne flore, ki je pravzaprav temelj!

je osnova za zagotavljanje zdrave črevesne flore, ki je pravzaprav temelj! Vitamina D3 in K2: sta zelo pomembna. Vitamin D poveča zmožnost tankega črevesa, da absorbira kalcij in fosfor, omogoča normalno mineralizacijo kosti, vpliva na diferenciranje celic kože, uravnava aktivnost celic imunskega sistema, vpliva na prenos hormonsko občutljivost genov, varuje pred vnetji in rakom, uravnava tvorbo beljakovin … Dejansko gre za najpomembnejši vitamin, saj vpliva malodane na vse telesne procese in organe v telesu. Pomanjkanje D-vitamina je, dokazano, najpogostejši razlog, zakaj ljudje zbolijo za gripo. Njegovo pomanjkanje je povezano s pojavom različnih okužb, kot sta gripa in pljučnica, pa tudi težjih bolezni, npr. multiple skleroze, diabetesa tipa 1 pri otrocih, srčno-žilnih bolezni in raka.

sta zelo pomembna. Vitamin D poveča zmožnost tankega črevesa, da absorbira kalcij in fosfor, omogoča normalno mineralizacijo kosti, vpliva na diferenciranje celic kože, uravnava aktivnost celic imunskega sistema, vpliva na prenos hormonsko občutljivost genov, varuje pred vnetji in rakom, uravnava tvorbo beljakovin … Dejansko gre za najpomembnejši vitamin, saj vpliva malodane na vse telesne procese in organe v telesu. Pomanjkanje D-vitamina je, dokazano, najpogostejši razlog, zakaj ljudje zbolijo za gripo. Njegovo pomanjkanje je povezano s pojavom različnih okužb, kot sta gripa in pljučnica, pa tudi težjih bolezni, npr. multiple skleroze, diabetesa tipa 1 pri otrocih, srčno-žilnih bolezni in raka. D-manoza: je odlična naravna rešitev pri vnetju sečil. V urinarnem traktu namreč deluje kot magnet, s svojo edinstveno sposobnostjo pa veže nase bakterijo, ki povzroča vnetje, in tako preprečuje, da bi se namnožila v mehurju.

