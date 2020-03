4 tipični zveni otrokovega joka in njihov pomen

Potencialno ignoriranje otrokovih potreb je zanj namreč največja možna frustracija.



Raziskovalka in pisateljica Priscilla Dunstan trdi, da je jezik novorojenčkov pravzaprav enak in da obstajajo tipične vrste otrokovega joka.

Neee: lakota

Aaaa: zaspanost

Heee: neugodje

Eeee: vetrovi



Poporodna dula Damijana Medved dodatno svari: “Ne pustite, da se otrok izjoka, kakor je veljalo včasih, ko so verjeli, da si otroci z jokom krepijo pljuča. To seveda ni res! Dolgotrajen jok otroku škodi. Otrok se sicer lahko sam od sebe potolaži, ampak zato, ker obupa. To pa je velika travma. Starše naj tudi ne skrbi, da bodo otroka s tolaženjem razvadili.”



