Po pustno opravo v Dubaj #video

Zvezdniški ekipi, ki ju sestavljajo Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof ter Miha Hercog, Jasna Kuljaj in Zvezdna Mlakar, boste lahko spremljali v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko. Oddaja bo od tega tedna na sporedu ob petkih in nedeljah ob 19.45 na Planetu.