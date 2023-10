Ob svetovnem dnevu kruha je nastal poseben Slovenski kruh #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek smo praznovali svetovni dan kruha in mimo tega nismo mogli niti v oddaji Jutro na Planetu.

Ob tem prazniku so pri Argeti, ki velja za mesno in ribjo pašteto številka ena v Evropi, združili moči z najboljšim sosedom Mercatorjem in Pekarno Grosuplje ter spekli prav poseben kruh – Slovenski kruh. Ta pekovska mojstrovina pa ni samo poklon bogati pekovski tradiciji na Slovenskem, ampak tudi poziv k skrbnemu negovanju naše kulturne dediščine.

Več o tem v pogovoru z gosti, ki si ga lahko ogledate v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.