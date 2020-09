V Dragatuš pripeljali helikopter SV in 380 ljudi

PGD Dragatuš obstaja že 110 let in šteje 172 članov. Od tega je pionirjev in mladincev 45, veteranov je 23, operativnih in rezervnih gasilcev pa skupaj 42. Pokrivajo kar 15 vasi, zadnji dve leti pa imajo največ dela s popravili objektov po neurjih. Prvi v Beli krajini so začeli tradicionalni Gasilski reli, ki se je kasneje preimenoval v Gasilsko terensko tekmovanje PGD Dragatuš. Znani so po tem, da se udeležijo vseh dogodkov, na katere so povabljeni, imajo največ tekmovalnih ekip v gasilski zvezi in nekaj dobrih rezultatov. Poleg vsega ne pozabijo na izobraževanje in vaje. Vsako leto se trudijo organizirati gasilsko reševalno vajo, tudi lani so jo pod geslom Operativna vaja Dragatuš 2019. Sodelovali so tudi naši tekmovalci iz oddaje Gasilci, med njimi Stanislav Kuzma.

Vaja je bila izvedena na podlagi predpostavke, da je v bližnji osnovni šoli odjeknila eksplozija plina v plinski postaji, po napeljavi pa posledično zajela tudi prostore kuhinje. V objektu je potekal pouk. Sledili so reševanje, evakuacija, gašenje ... V vsej tej zmedi se je zgodila še prometna nesreča na glavni cesti Dragatuš-Podlog zaradi izsiljene prednosti. Sodeloval je tudi helikopter Slovenske vojske, ki je prepeljal ponesrečenega v UKC. Proti koncu vaje se je pri podiranju drevesa v gozdu pri Dobreču zgodila nesreče. Delavca je stisnilo drevo, pri čemer je dobil poškodbe glave. Zaradi neznane lokacije nesreče se je začela iskalna akcija, v kateri je poleg gasilcev sodelovala tudi enota belokranjskih reševalnih psov. Obsežna vaja je bila uspešno izvedena, sodelovalo pa je okoli 380 udeležencev in 42 vozil.

(Fotografije z lanske vaje si lahko pogledate v spodnji galeriji, foto: GZ Črnomelj).

Predstavniki PGD Dragatuš pravijo, da so se v oddajo Gasilci prijavili zato, ker bi radi dobili še kakšno idejo za svoje tekmovanje. Veselijo se novih izzivov in že komaj čakajo na oddajo, v kateri bodo pokazali, iz kakšnega testa so.

