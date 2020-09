Slaba izkušnja že na prvi intervenciji: Sebe sem krivil, da sem bil prepočasen! #video

Dan pred dogodkom ga je poveljnik vpisal v sistem in tako sploh še ni vedel, kakšen zvok ima pozivnik. A ga je doletelo, takoj naslednji dan. Pisk, ki pomeni: Potrebujemo tvojo pomoč. Šlo je za oživljanje starejšega gospoda. Hitel je, kolikor so ga nesle noge, a mu je spodrsnilo. Na cesti do pomoči potrebnega je naletel na dež in spolzek teren. Ko je prišel, je gospoda zagledal na tleh, ekipa je bila že tam.

"Sebe sem krivil, da sem bil prepočasen, da sem bil tako neroden," nam zaupa Vid. A k sreči ga je kmalu obiskal prijatelj, ki je sicer reševalec, in mu poskušal dopovedati, da tako na terenu pač je. Pomembno je, da vedno daš vse od sebe in poskušaš pomagati, ga je potolažil. Gasilcem je vedno na voljo tudi psihološka pomoč, vidijo in doživijo marsikaj.

K sreči pa te Vid takrat ni potreboval, saj je v večini primerov pogovor s poveljnikom ali kolegom gasilcem že dovolj. Prikaz, kaj vse morajo gasilci obvladati na terenu, pa si boste lahko ogledali v oddaji Gasilci, že ta petek na Planetu.

Oddaja Gasilci bo na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu.

