PGD Jarenina – na pomoč, tudi med begunskim valom

Že v petek, 4. septembra, se na Planetu začenja veliki gasilski izziv, v katerem bodo požrtvovalni ter vrhunsko usposobljeni gasilci in gasilke iz prostovoljnih gasilskih društev premagovali zahtevne poligone. Voditelja oddaje sta Marko Potrč in Eva Cimbola.

PGD Jarenina je društvo, ki izstopa, kot pravijo sami, po čistoči, saj so glede te zelo strogi, tudi ko pridejo z intervencij. Nič drugače ni bilo, ko so bili vsi utrujeni in pred povsem neznanim izzivom leta 2015. Takrat so sodelovali pri množičnih migracijah na mejnem prehodu Šentilj.

Mi smo bolj osredotočeni na naravne nesreče, toče in požare, ampak takrat je bilo treba pomagati ljudem in smo priskočili na pomoč, pravijo gasilci. Skupaj s civilno zaščito, policijo in vojsko so pomagali drugim. Od raztovora tovora, oskrbe goriva do same požarne varnosti. Dnevi so bili dolgi in naporni, tam so pomagali tudi po 12 ur.

PGD Jarenina sicer pokriva območje krajevne skupnosti Jarenina, na pomoč pa priskoči prav tako v vsej občini Pesnica.

V letu 2019 so se odzvali na sedem intervencij, letos pa so se odločili za nov izziv. Prijavili so se v našo oddajo Gasilci.

Oddaja Gasilci na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu.

