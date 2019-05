Nocoj šov Fittest Family zapušča še ena družina #video

Zadnji dvoboji, razglasitev zmagovalca, izziv v Eliminatorju, slovo ene od družin in presenečenje, ki ga je pripravil trener Vlado Šola. Vse to nas čaka v nocojšnji oddaji Fittest Family ob 21. uri na Planetu.

Nocoj bo na sporedu nova izločilna oddaja Fittest Family, ki bo postregla s smehom, veseljem in tudi solzami razočaranja. Najprej se bosta v veslanju in izzivu Močna roka pomerili še zadnji dve družini Buza in Švec, ki sta imeli pri prvem izzivu nemalo podobnih težav z veslanjem in plezanjem po vrvi.

Sledila bosta razglasitev najboljše družine v drugem tednu in Eliminator, pri katerem se bosta preizkusili družini z najmanj zbranimi točkami. Komu bo uspelo in kdo bo poražen?

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.