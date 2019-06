Marko Potrč po posegu: Bodite pozorni na simptome #foto

Nisem edini, nisem prvi in prav tako to ni moj prvikrat. Govorim o izrezu kožnih znamenj. V preteklih letih so mi jih, podobno kot mnogim, izrezali že nekaj. Seveda tista, ki so postala sumljiva. Skrbeti pa nas mora za ljudi, ki to ignorirajo. Ta kožna znamenja, ki jih nosim, so nekaj česar res raje ne bi imel. Seveda ne samo zato, ker ne ustrezajo >>lepotnim<< idealom. Pa brez skrbi, tudi meni ne izgledajo lepo in tudi meni se ni najbolj prijetno tako izpostaviti. Zakaj se kljub temu? Ker me je za to prosila dermatologinja, ki je tudi opravila tokratni izrez. Ne za reklamo njene ordinacije ali karkoli podobnega. Ne! Dejala je, da le prosi, da naredimo nekaj dobrega. Nekaj, kar lahko morda komu reši življenje. Kožni rak je namreč najpogostejša oblika raka. A ga lahko dobro preprečimo, predvsem pa ga lahko najlažje zdravimo. Ampak le, če ga odkrijemo zgodaj! Tisto kar ljudem preprečuje, da bi poiskali zgodnje zdravljenje pa je zanikanje. Zato, če opazite morebitne simptome, ukrepajte! Pojdite na pregled. Čim prej. Na kaj morate biti pozorni? Če opazite, da se z vašim kožnim znamenjem dogaja sledeče; spreminja velikost, barvo in/ali obliko, je videti drugače od ostalih, postaja nesimetrično ali ima neenakomerne robove, postaja na otip hrapavo/luskasto, srbi, se rosi ali krvavi ali je videti kot rana, ki se ne zaceli... skratka, ko vidite/čutite, da se z določenim znamenjem nekaj dogaja. Zagotovo pa ne bo škodil preventiven pregled vsaj 1x na leto. Aha, pa če se izogibate žgočemu soncu čez dan, ko je najmočnejše, oziroma se zaščitite pred njim z ustreznimi oblačili, bo tudi super. 👍🏻 Vse dobro pa lepo nedeljo!

