Zvezdnik zardel od sramu, ko ga je neznanka zasačila med rjovenjem

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali v slovenščino sinhronizirani animirani film Divjina (The Wild). V izvirni različici je glavnemu liku levu Samsonu svoj glas posodil hollywoodski igralec Kiefer Sutherland, ki je povedal, da je med pripravami na vlogo doživel precej nenavadno izkušnjo.

Zvezdnik je med gostovanjem v eni od pogovornih oddaj povedal, da je bilo njegovo sodelovanje pri sinhroniziranju animiranega filma Divjina (The Wild) fantastična izkušnja, obenem pa je priznal, da je ob pripravah na vlogo leva doživel tudi enega od tistih trenutkov, ko ti je tako nerodno, da bi se najraje pogreznil v zemljo.

Ker tega ni želel početi doma pred otroki, je rjovenje leva vadil kar v avtomobilu, ko se je vozil po avtocesti. Med delanjem čudnih grimas in spuščanjem nenavadnih zvokov pa ni opazil, da ga ženska, ki je vozila na vzporednem pasu, pri nenavadnem početju ves čas opazuje in se mu smeji.

Lev Samson v animiranem filmu Divjina

V slovenščino sinhronizirani različici filma, ki si jo boste lahko nocoj ogledali na Planetu, so poleg Primoža Ekarta, ki je glas posodil levu Samsonu, so med drugim nastopili še Uroš Smolej, Aljoša Ternovšek, Alenka Tetičkovič, Jernej Kuntner, Valter Dragan in Maja Končar.

Animirani film Divjina (The Wild) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

