Zvezdnik razkril recept za dolg zakon v Hollywoodu #foto

Igralec Mark Harmon, ki ga večina pozna po vlogi Jethra Gibbsa v priljubljeni kriminalni seriji Preiskovalci na delu: NCIS, je srečno poročen že več kot trideset let. In kaj je ključ do tovrstnega uspeha, ki je še posebej v Hollywoodu prej izjema kot pravilo?

Eno področje Harmonovega življenja, ki je bilo vedno zgodba o uspehu, je vsekakor njegova zakonska zveza z igralko Pam Dawber. Poročila sta se leta 1987.

"Oba sva bila stara že več kot trideset let, ko sva se poročila, zato sva verjetno do takrat že opravila z vsemi neumnostmi. To je verjetno najbližje temu, kar bi v mojem primeru lahko rekli, da je ključ do najinega uspešnega in dolgega zakona. Sem pa ponosen na to, da sem poročen in predvsem s kom sem poročen."

Tudi Pam Dawber je igralka, najbolj znana po seriji Mork & Mindy, v kateri je nastopala z Robinom Williamsom:

Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da človek za stvar, ki jo ima rad, trdo dela. To je nekaj, kar je bilo Harmonu položeno že v zibko. "Prihajam iz delovne družine in sem na to ponosen. Vsak dan je treba vstati in dati vse od sebe. In to je nekaj, kar me še zdaj iz dneva v dan žene naprej."

Mark Harmon kot Jethro Gibbs v uspešnici Preiskovalci na delu: NCIS.

Ni pa to edino področje, na katerem je "Najbolj seksi moški na svetu" iz leta 1986 uspešen. Serija Preiskovalci na delu: NCIS, v kateri igra glavno vlogo, se neprekinjeno snema že od leta 2003. Mark Harmon na začetku ni pričakoval, da se bo serija obdržala do danes in da bo takšna uspešnica. Gledanost serije je z leti vseskozi naraščala. V deseti sezoni so bili Preiskovalci na delu: NCIS celo najbolj gledana serija v Združenih državah Amerike.

