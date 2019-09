Zvezdnici je bilo med snemanjem vročih prizorov nerodno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred začetkom snemanja filma je bilo najprej predvideno, da bo vlogo O, živahnega in precej svobodomislnega dekleta, ki ima ljubezenski odnos z dvema najboljšima prijateljema, odigrala Jennifer Lawrence. Ta se je odločila, da bo raje prevzela vlogo v filmu Igre lakote: Arena smrti, zato je v Divjakih priložnost dobila Blake Lively, ki pa je morala že v prvem tednu snemanja z obema soigralcema posneti nekaj vročih prizorov.

Blake Lively v filmu Divjaki (Savages)

"Snemanje vročih prizorov res ni tako vznemirljivo, kot se zdi na filmskem platnu. Tam so snemalci, lučkarji in ostali člani produkcijske ekipe. In tam je tvoj goli soigralec. Vse skupaj te zelo hitro spravi v zadrego," je priznala Lively.

Sicer pa film, ki je priredba najbolj prodajanega romana Dona Winslowa, govori o dveh trgovcih z marihuano na Laguna Beachu in njunem skupnem dekletu, ki ga ugrabi mehiški mamilarski kartel. Režiser Oliver Stone je v pripravah na vloge igralce soočil z resničnimi ljudmi, ki so bili vpleteni v industrijo preprodajanja marihuane, vključno z nekaterimi nekdanjimi člani kartelov.

Igralec John Travolta je tako nekaj časa preživel z nekdanjim agentom, ki je preiskoval kriminal povezan z drogami, Blake Lively se je srečala z mladim dekletom, ki ga je ugrabil kartel,Taylor Kitsch pa se je kot del priprav na film izobraževal pri specialni enoti ameriških tjulnjev.

Napovednik filma:

