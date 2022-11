Zapleti na snemanju te uspešnice so jih stali 10 milijonov ameriških dolarjev!

Na Planetu si boste nocoj ob 20. uri lahko premirno ogledali zgodovinsko kriminalno dramo Ves denar sveta (All the Money in the World), ki je bila nominirana za tri zlate globuse in oskarja za najboljšo stransko vlogo! Nastopili bodo Christopher Plummer, Charlie Plummer, Michelle Williams in Mark Wahlberg. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj zanimivosti iz zakulisja nastajanja te uspešnice.

Režiser Ridley Scott nam v zgodovinski kriminalni drami Ves denar sveta prinaša resnično zgodbo o naftnem mogotcu J. Paulu Gettyju (Christopher Plummer), ki se je pogajal za vnukovo življenje in skopuško stiskal za vsak cent. Zgodba spremlja mladega 16-letnika Johna Paula Gettyja III (Charlie Plummer), ki so ga ugrabili, njegova mati Gail (Michelle Williams) pa poskuša prepričati njegovega deda, milijarderja Gettyja (Christopher Plummer) in hkrati najbogatejšega človeka na svetu, da bi plačal odkupnino. Ko stari Getty to zavrne, postanejo ugrabitelji nasilni. V tekmi med življenjem in smrtjo je vprašanje, ali bo zmagala ljubezen do vnuka ali do denarja.

Michelle Williams in Mark Wahlberg. Foto: IMDb Tik pred izidom so zamenjali glavnega igralca.

V vlogi naftnega mogotca je sprva nastopil Kevin Spacey. Samo mesec in pol pred javnim izidom filma pa so na dan privrele obtožbe o spolnem nadlegovanju, zaradi česar se je režiser odločil, da Kevina v filmu zamenja drug igralec. Vlogo je tako dobil Christopher Plummer.

… kar jih je drago stalo!

Zamenjava igralca mesec in pol pred izidom filma je namreč pomenila, da so morali vse, kar so že imeli posneto, posneti znova. To je odgovorni snemalni studio stalo kar deset milijonov ameriških dolarjev, obenem pa zahtevalo, da se tudi preostali glavni igralci vrnejo na prizorišče snemanja v Rim.

Christopher in Charlie Plummer. Foto: IMDb Na snemanje je sicer prišel zadnji, a vseeno pripravljen.

Christopher Plummer se je temu filmskemu projektu pridružil skorajda zadnjo minuto, a je bil vseeno pripravljen. Režiser ga je sicer imel že od začetka v mislih za vlogo, zato je že na začetku snemanja tudi on dobil scenarij. To se mu je na koncu izjemno obrestovalo, saj so lahko snemanje dokončali relativno hitro. Je pa igralec priznal, da nikoli ni videl prizorov, ki jih je v njegovi vlogi posnel Kevin Spacey.

Režiser ima z reševanjem tovrstnih zapletov že več izkušenj.

Ridley Scott je režiral tudi film Gladiator. Takrat je v času snemanja zaradi srčnega infarkta umrl eden od članov njegove igralske ekipe – Oliver Reed. Njegovo vlogo so takrat v prizorih lahko nadomestili s pomočjo računalniške grafike, kar pa ga je že na tistem snemanju stalo več kot tri milijone ameriških dolarjev.

Christopher Plummer in Mark Wahlberg. Foto: IMDb Ponovno snemanje je s seboj prineslo tudi druge težave.

Mark Wahlberg je na ponovno snemanje prišel vidno shujšan, saj je bil primoran izgubiti težo za igranje vloge v drugem filmu. Posledično so imeli kostumografi veliko dela, da so njegovo postavo izoblikovali v takšno, kakršna je bila na prvotnih posnetkih.

Obenem so morali zaradi ponovnega snemanja zamakniti tudi izid filma. To se je zgodilo mesec kasneje, kot so predvidevali.

Glavna igralca si delita isti priimek, a v resničnem življenju nista v sorodu.

Četudi Christopher Plummer v filmu igra dedka Charlieja Plummerja in četudi si igralca v resničnem življenju delita isti priimek, nista v sorodu.

Zgodovinsko kriminalno dramo Ves denar sveta (All the Money in the World)

